Marc Márquez compareció ante los medios de comunicación presentes en el circuito de Ricardo Tormo, en Valencia, tras anunciar su retirada. La expectación era máxima. La sala de prensa estaba abarrotada. No cabía ni un alfiler. Todos los pilotos de la parrilla de MotoGP estuvieron presentes en la rueda de prensa especial del español, a excepción de los dos pilotos del equipo de Valentino Rossi y un Brad Binder que tampoco pudo acudir.

Raúl Fernández, Ai Ogura, Diogo Moreira, Johann Zarco, Pol Espargaró, Pedro Acosta, Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Iker Lecuona, Joan Mir, Luca Marini, Álex Rins, Fabio Quartararo, Jack Miller, Augusto Fernández, Jorge Martín y hasta los pupilos de la academia de Valentino Rossi, Enea Bastianini y Marco Bezzecchi, estuvieron presentes. De hecho, el último llegó con el tupper en la mano porque era la hora de la comida de los pilotos. Pero ni aun así el italiano quiso perderse el adiós del GOAT. Hasta Michele Pirro, probador de Ducati, estuvo presente.

Luca Marini, por ejemplo, tenía una reunión y se le hizo tarde. Por eso no aparece en la foto junto al resto de pilotos. Pero el hermano de Valentino y actual piloto del Repsol Honda sí que estuvo en la despedida de Marc. En esa instantánea aparece una persona muy importante en la carrera del piloto de Cervera, Dani Pedrosa. Fue su primer compañero en MotoGP y una persona en la que se ha apoyado mucho estos años.

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Era un momento histórico y nadie se lo quería perder. Pero los pilotos del VR46 Racing Team no estuvieron. Ninguno de los dos. Fue el único que no tuvo representación en este momento histórico. Así como Aprilia también mandó a Massimo Rivola, jefe del equipo que ha luchado con Márquez por el título este año, Gresini acudió con Nadia Padovani a la cabeza, y como representante de los jefes de Honda estuvo Alberto Puig, con el que Marc ha compartido gran parte de su carrera en la categoría reina.

Después de las declaraciones recientes de Valentino Rossi, ha llamado bastante la atención la ausencia de los dos pilotos del equipo VR46. Se desconoce el motivo por el que no acudieron ni Morbidelli ni Di Giannantonio a una rueda de prensa en la que sí estuvieron David Muñoz y David Alonso, pilotos de Moto2, e incluso David Almansa, de Moto3, que tenía que salir pocos minutos después a la práctica.