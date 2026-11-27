Un equipo de investigadores de la Universidad de Évora ha documentado en el Alentejo, la región de Portugal fronteriza con España, las huellas de la explotación del mármol en época romana. El trabajo reúne canteras antiguas, columnas abandonadas y una estatua que nunca llegó a terminarse.

Según un estudio publicado en julio de 2026 en la revista científica Boletín Geológico y Minero, que edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los restos se concentran en el anticlinal de Estremoz. Se trata de un gran pliegue de roca de unos 42 kilómetros que atraviesa cinco municipios alentejanos.

Los 13 yacimientos romanos que documentan los investigadores en el Alentejo

De acuerdo con el portal especializado en arqueología Arkeonews, el estudio documenta 13 yacimientos vinculados a la extracción y el trabajo del mármol en época romana. El mapa del propio estudio ubica ocho piezas halladas, cuatro canteras antiguas y una estructura hidráulica. La Universidad de Évora presentó los resultados a mediados de noviembre de 2026.

La pieza más destacada apareció en el sector de Vigária, en el municipio de Vila Viçosa. Es una estatua de mármol de un togado (es decir, un hombre vestido con la toga romana) de 2 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Los canteros la dejaron sin terminar, probablemente por una fractura natural en su base.

Actualmente, la escultura forma parte de la colección de piezas romanas de Solubema, la empresa marmolera que explota esa zona desde 1928. Por su parte, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida expone un togado muy parecido, ya terminado, de 1,76 metros de largo.

Para los autores, esa coincidencia podría indicar que parte de las esculturas de mármol blanco del teatro romano de Mérida salió de Vigária. De hecho, los estudios de procedencia de las piezas del museo emeritense ya señalaban el anticlinal de Estremoz como una de sus principales fuentes.

La cantera romana mejor conservada del Alentejo

Para los investigadores, la cantera de Marmoz es el ejemplo mejor conservado de cantera histórica del anticlinal. En la roca se ven todavía hileras de agujeros para cuñas, escalones de extracción y la huella de lo que pudo ser una columna de unos 5 metros, o quizá un bloque para tallar un sarcófago.

Los canteros aplicaban el llamado corte romano, una técnica que se mantuvo hasta la llegada de los explosivos en el siglo XIX. Introducían en la roca cuñas de madera empapadas en agua. Cuando el agua se helaba, aumentaba de volumen y ayudaba a desprender el bloque.

En 2005, a petición de los investigadores, la empresa Marmoz decidió conservar la cantera en lugar de extraer sus bloques. Ahora, el equipo propone convertirla en un museo al aire libre.

Columnas, sarcófagos y un relieve romano abandonados en las canteras de Portugal

En el sector de Lagoa, donde está Marmoz, aparecieron en los años ochenta tres columnas sin terminar, de entre 3 y 5 metros de largo. Están talladas en mármol piel de tigre, una variedad clara con vetas oscuras, y los canteros las abandonaron, probablemente, por sus grietas naturales. Su diámetro encaja con el de las columnas del teatro de Mérida.

Por su parte, el sector de Vigária conserva un bajorrelieve de los siglos I o II con una figura recostada, posiblemente una divinidad acuática. Hoy se expone en el jardín público del castillo de Vila Viçosa, junto a otras piezas de esas canteras.

En otra zona del mismo municipio, la ampliación de una cantera dejó al descubierto en 2012 un frente antiguo con cortes lisos, hechos con sierra, que aún conservaban el polvo de mármol. Cerca de allí apareció un sarcófago doble tallado en la roca, que hoy guarda el Museo Arqueológico y de Caza de Vila Viçosa.

¿Hasta dónde llegó el mármol del Alentejo en la Hispania romana?

Según los autores, la explotación del mármol de Estremoz comenzó, probablemente, en el siglo I d. C., poco después de la creación de la provincia de Lusitania. Su capital, Augusta Emerita (la actual Mérida), impulsó la búsqueda de piedra para sus templos y edificios públicos.

Así, ese mármol acabó en la columnata del teatro de Mérida y en el templo romano de Évora. También llegó a otras ciudades de la Hispania romana, como Itálica, Sevilla, Astorga o Zaragoza. Entre los siglos II y III, los análisis apuntan incluso a su uso en las obras públicas de Volubilis, en el actual Marruecos.

Actualmente, quedan unas 40 canteras activas en la zona, frente a las 187 que funcionaban a la vez a finales de los años ochenta. Esa actividad moderna borró gran parte de las huellas romanas, por lo que el equipo pide prospecciones arqueológicas antes de abrir nuevos frentes.

El estudio lo firman ocho autores, siete de ellos de la Universidad de Évora, con el geólogo Luís Lopes, del Departamento de Geociencias, como primer firmante. Fue una de sus últimas contribuciones, ya que Lopes murió en julio de 2026.