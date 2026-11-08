Descubrimiento monumental en Murcia: los arqueólogos hallan restos romanos del siglo I bajo un arrabal islámico, y creen que se trata de un asentamiento «con un 99,9 % de probabilidad»

Un equipo de arqueólogos ha localizado en el yacimiento de San Esteban, en pleno centro de Murcia, materiales romanos del siglo I bajo los restos de un arrabal islámico. Las piezas aparecieron durante la primera fase de excavaciones del proyecto que busca recuperar este enclave de la Murcia andalusí.

Según la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los trabajos completaron los 59 sondeos previstos para esta etapa. Los resultados adelantan el inicio de la ocupación conocida del arrabal de la Arrixaca Vieja y permiten reconstruir cómo cambió el barrio a lo largo de los siglos.

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lorca, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, visitaron el yacimiento a comienzos de noviembre. El Gobierno regional y el Ayuntamiento impulsan juntos la recuperación de San Esteban, que la Comunidad considera «uno de los conjuntos arqueológicos urbanos más importantes de Europa para el estudio de una ciudad islámica medieval».

Los restos romanos del siglo I bajo el arrabal islámico de Murcia

La excavación en profundidad de los sondeos alcanzó niveles situados hasta 2,5 metros por debajo de la cota actual del yacimiento. En esas capas, el equipo documentó materiales romanos del siglo I en contexto estratigráfico, es decir, dentro de una secuencia de estratos que permite fecharlos. Para la Comunidad, son nuevas pistas sobre los orígenes de la ciudad de Murcia.

Los mismos sondeos registraron indicios de vida en el arrabal desde finales del siglo X, una etapa anterior a las fases mejor conocidas del barrio. La actividad residencial, además, se prolongó hasta un momento avanzado del siglo XIV, de modo que la ocupación del enclave cubre unos cuatro siglos.

Según Murcia Plaza, los restos romanos surgieron en dos de las catas, por debajo del nivel freático. A partir del material cerámico de esos estratos, los arqueólogos sitúan en un 99,9 % la probabilidad de que el lugar albergara un asentamiento romano desconocido hasta ahora en el casco urbano.

¿Cómo vivían los habitantes del arrabal islámico de Murcia?

Uno de los elementos más llamativos del yacimiento es un antiguo pozo que conserva seis anillos superpuestos. El equipo también identificó tres conducciones para evacuar el agua, levantadas en épocas distintas, y varias fases de obra en un mismo muro. Esas estructuras muestran cómo se transformó el barrio con el paso del tiempo.

Las excavaciones aportan además datos sobre la vida doméstica. En las viviendas aparecieron espacios para guardar y esconder bienes, así como pruebas de que los vecinos convivían con caballos, perros y dromedarios. Los restos de comida apuntan a una dieta basada en ovicápridos (es decir, ovejas y cabras), aves y pescado.

Los restos cerámicos y óseos recuperados durante la campaña todavía están en estudio. Su análisis permitirá conocer mejor la alimentación, el comercio y la actividad diaria de la población que habitó la Arrixaca Vieja.

El plan de recuperación del yacimiento de San Esteban en Murcia

En paralelo a la investigación, los técnicos trabajan en la conservación de los restos documentados. Actualmente, el 85 % del yacimiento ya cuenta con sistemas de cobertura que lo protegen. Mientras tanto, continúan la documentación, la restauración y la conservación especializada de los elementos más singulares de San Esteban.

La primera fase, dedicada a las excavaciones y a los estudios previos, contó con un presupuesto de 1.226.109 euros. El Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma financiaron esa cantidad a partes iguales.

El proyecto completo de recuperación asciende a 33.022.790 euros. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aporta el 50 %, la Comunidad Autónoma el 25 % y el Ayuntamiento el 25 % restante, con fondos repartidos entre 2026 y 2029. La ejecución de las obras tiene un plazo estimado de 22 meses.