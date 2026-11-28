La Huerta de Otero, un solar a orillas del Guadiana en el que se levantaba una gran casa romana en Mérida, ya había dado una de las sorpresas arqueológicas de los últimos años. Allí apareció en 2023 un mosaico de Medusa que dio la vuelta al mundo y que bautizó la vivienda como la Casa de la Medusa.

Sin embargo, el yacimiento guardaba todavía un rincón sin explorar. En la primera excavación, en 1976, los arqueólogos dejaron intacta una lengua de tierra entre dos zonas de la casa, y así siguió durante casi 50 años. Retirarla era una tarea pendiente para entender cómo se organizaban las estancias, y este otoño un grupo de alumnos se ha puesto manos a la obra.

Las pinturas murales con aves que han aparecido en la casa romana de Mérida

Al excavar ese tramo, los estudiantes de la escuela profesional Barraeca V del Ayuntamiento han documentado parte del peristilo (el patio central rodeado de columnas típico de las casas señoriales romanas) y, en sus muros, pinturas murales de gran calidad.

Según informó el Ayuntamiento de Mérida el pasado 17 de noviembre, decoran tanto la cara exterior como la interior de las paredes del patio.

Ante este marco, el monitor de arqueología de la escuela, José Vargas, explica que las pinturas están muy bien conservadas y que combinan motivos de la naturaleza, abundantes aves y temas mitológicos.

Su aparición fue una sorpresa, ya que el objetivo de la campaña era otro: conectar la sala del mosaico de Medusa con la parte del peristilo que ya se había excavado, algo que hasta ahora no estaba claro.

Por su parte, Vargas atribuye la existencia de aquella franja intacta a una forma de trabajar ya superada: según sus palabras, fue «producto de una metodología antigua».

Entre las aves pintadas destacan los pavos reales, que la delegada municipal de Formación para el Empleo, Pilar Amor, describe como imágenes «muy representativas del poder» de quienes habitaron la vivienda. Cabe recordar que en la Roma antigua, este animal se asociaba además a la diosa Juno y a la idea de inmortalidad.

De 1976 al mosaico de Medusa: la historia de la Huerta de Otero, en detalle

El solar se sitúa entre el dique que protegía la ciudad de las crecidas del río y la muralla de la alcazaba árabe. La excavación de 1976 sacó a la luz una vivienda romana y un tramo de la muralla, pero después el terreno quedó abandonado.

En 1987 se limpió y se retiraron escombros, y no hubo nuevas excavaciones hasta 2019, cuando el Instituto de Arqueología de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental retomaron el proyecto.

Ese año la escuela municipal Barraeca incorporó la especialidad de peón de arqueología, y desde entonces sus alumnos trabajan en el yacimiento bajo la supervisión del Consorcio.

Ya en el verano de 2023, los estudiantes de la edición Barraeca II descubrieron un mosaico policromado de unos 30 metros cuadrados con la cabeza alada de Medusa en el centro, rodeada de máscaras, peces y cuatro pavos reales que simbolizan las estaciones.

Aquel pavimento tenía una función protectora: la figura de Medusa servía para alejar el mal de la casa.

Según recogen el arqueólogo Pedro Mateos Cruz (del Instituto de Arqueología de Mérida, centro del CSIC) y Félix Palma García en un estudio publicado en 2020 sobre el yacimiento, la vivienda se levantó en el siglo I d. C. y siguió en uso al menos hasta el siglo V, mientras que sus mosaicos datan del siglo II.

Las campañas recientes también han sacado a la luz un tramo de la muralla fundacional de la ciudad de más de 40 metros de largo y cinco de alto, una calzada interior y unas termas privadas del siglo IV. Ese conjunto convierte el solar en uno de los espacios más completos para estudiar cómo vivían las élites de Augusta Emerita, la colonia que fundó Augusto en el año 25 a. C.

Simplemente, sorprendente: la casa romana hallada en Mérida sigue casi entera bajo tierra

Pese a todos estos hallazgos, el trabajo apenas ha empezado. Según Vargas, el solar supera los 5.000 metros cuadrados y solo se ha excavado alrededor de un 15%, lo que equivale a unos 750 metros cuadrados.

Dicho de otro modo, todavía quedaría por descubrir una superficie equivalente a unas 25 salas como la del mosaico de Medusa.

La edición de la institución Barraeca V termina en diciembre y en enero arrancará otra con un periodo de formación previo, tras el cual se retomarán las excavaciones.

Mientras tanto, los especialistas tendrán que estudiar si los pavos reales de las paredes guardan relación con los cuatro que rodean a Medusa en el suelo de la sala vecina.

Por último, el Ayuntamiento ha organizado además una visita guiada a la domus el domingo 22 de noviembre, con plazas asignadas por sorteo.