El mercado del alquiler vuelve a estar en el centro de las medidas aprobadas por el Gobierno. Esta vez el cambio afecta directamente a los propietarios que tengan una vivienda arrendada y decidan aumentar el precio cuando formalicen un nuevo contrato. A partir del próximo 1 de diciembre de 2026, hacerlo podrá tener consecuencias en la declaración de la Renta, ya que cuanto mayor sea la subida aplicada, menor será también el beneficio fiscal al que podrá acceder el arrendador.

No se trata exactamente de una multa ni de una sanción económica que Hacienda vaya a imponer por aumentar un alquiler. El mecanismo elegido por el Ejecutivo funciona de otra manera: reduce progresivamente la ventaja fiscal en el IRPF que corresponde a los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de vivienda. Una diferencia importante porque el propietario podrá subir el precio cuando legalmente sea posible, pero esa decisión puede hacer que termine tributando por una parte mucho mayor de los beneficios obtenidos.

A partir del 1 de diciembre se penalizará a los propietarios que suban el precio del alquiler

La medida aparece recogida en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que incorpora diferentes actuaciones destinadas a la vivienda. En concreto, su artículo 6 modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y establece una nueva escala para determinados contratos de alquiler. El sistema toma como referencia la renta que tenía anteriormente esa misma vivienda. Cuando el propietario formalice un nuevo contrato, habrá que comparar su renta inicial con la última que se cobraba en el contrato anterior, aplicando previamente, cuando corresponda, la actualización anual prevista.

Si el nuevo propietario o, más exactamente, el mismo arrendador que vuelve a alquilar esa vivienda, mantiene el precio y la renta inicial no supera la correspondiente al contrato anterior, podrá disfrutar de una reducción general del 50% sobre el rendimiento neto positivo. Sin embargo, ese porcentaje empieza a disminuir en cuanto aumenta el alquiler. El objetivo de la medida es sencillo: utilizar el IRPF para favorecer a quienes mantengan o reduzcan las rentas y hacer menos ventajoso fiscalmente subirlas.

Cuanto más suba el alquiler, menor será la reducción

La nueva escala establece varios tramos. Si el incremento del nuevo alquiler es de hasta un 5%, la reducción fiscal baja del 50% al 40%. Cuando la subida supere el 5%, pero no pase del 10%, el propietario podrá aplicar únicamente una reducción del 30%. Si el aumento es superior al 10% y llega como máximo al 15%, el porcentaje se reduce al 25%. Las consecuencias fiscales siguen aumentando a partir de ahí. Una subida superior al 15% y de hasta el 20% deja la reducción en el 20%, mientras que cuando el nuevo alquiler supera en más de un 20% la renta anterior, el beneficio fiscal cae hasta únicamente el 15%.

En la práctica, la diferencia puede ser considerable. Un propietario al que corresponda el régimen general y que no aumente la renta tributaría después de aplicar una reducción del 50% sobre el rendimiento neto positivo. Si eleva el alquiler más de un 20%, esa reducción quedaría limitada al 15%, por lo que pasaría a tributar por el 85% de ese rendimiento. No significa que Hacienda se quede directamente con ese porcentaje. Se trata de la parte del rendimiento neto que queda sometida a tributación antes de aplicar el resto de reglas del IRPF.

El 1 de diciembre es una fecha importante para los nuevos contratos

El 1 de diciembre de 2026 aparece expresamente en el régimen transitorio introducido por el decreto. Los contratos que se hayan celebrado entre la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023 y esa fecha mantienen la reducción contemplada en la normativa anterior, mientras que el nuevo escenario fiscal entra en juego para los contratos afectados por el régimen que comienza a aplicarse desde entonces. Conviene además diferenciar esta situación de la actualización anual de un contrato que continúa vigente. No estamos hablando de lo mismo.

Una cosa es revisar anualmente la renta durante la duración de un contrato de alquiler, siguiendo los límites que correspondan en cada momento, y otra muy distinta es que finalice un contrato y el propietario formalice uno nuevo aumentando la cantidad que cobraba anteriormente. Es este segundo supuesto el que resulta relevante para la escala fiscal.

La medida no afecta igual a todos los propietarios

La medida no va a afectarigual a todos los propietarios. La nueva escala se aplicará en determinados nuevos contratos de vivienda y dependerá de factores como la renta anterior, el incremento aplicado y la situación del arrendador. También existen otros supuestos con reducciones fiscales distintas. En definitiva, a partir del 1 de diciembre, subir el alquiler seguirá siendo posible cuando la normativa lo permita, pero hay que tener en cuenta que podría tener efectos en el IRPF. En el régimen general, mantener la renta permite una reducción del 50%, mientras que un aumento superior al 20% puede rebajarla hasta el 15%.