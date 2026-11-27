Los talibanes han ordenado eliminar los nombres de las mujeres de Afganistán de los documentos administrativos y sanitarios y sustituirlos por otros términos como «cabra» o «ganado». En su instrucción obligan al personal administrativo a utilizar apelativos genéricos en lugar de identidades propias, como «bibi», un término que puede traducirse como «abuela», e incluso términos despectivos como «cabra» o «ganado».

Esta medida prevé suprimir el nombre de las pacientes que aparezcan en las recetas médicas, así como en los historiales médicos, lo que llevaría a que desaparezca la identidad de las mujeres afganas. Una realidad que se ha conocido a través de una investigación conjunta entre el medio afgano Zan Times y el diario británico The Guardian.

La eliminación de los nombres de las mujeres afganas es una de las decenas de restricciones que los talibanes han impuesto desde agosto de 2021, momento en el que recuperaron el poder en Afganistán. Entre otras cosas, las mujeres tienen prohibido estudiar o cualquier acceso a la educación, tanto secundaria como obligatoria; tienen limitaciones a la hora de incorporarse al mercado laboral y su participación en la vida pública es casi marginal.

Esta medida no es una novedad; desde hace varios años las mujeres aparecen en los documentos oficiales mencionadas como «esposa de» o «hija de» un hombre y no con su propia identidad. Tras este nuevo acto de invisibilizar a las mujeres afganas, organizaciones en defensa de los derechos humanos temen que esta práctica de eliminar la identidad de las mujeres se extienda al conjunto del país.

Por el momento no se conoce hasta cuándo va a durar esta práctica, debido a que una orden procedente de los fundamentalistas de la provincia de Balj (norte) ha prohibido que se escriba el nombre de las mujeres en los documentos oficiales, incluido en las recetas e historiales médicos.

Según ha publicado el medio afgano Zan Times y el diario británico The Guardian, a los sanitarios de hospitales de esa provincia y a otros empleados públicos se les ha instruido para que se dirijan a ellas con el mismo apelativo: «Bibi». El significado de este concepto es «abuela» o «anciana». Es una palabra que se utiliza con un tratamiento de respeto, principalmente en público. Un uso que ya se ha considerado tradicionalmente una afrenta al honor de su esposo o de sus hijos.

Desaparición de la mujer en Afganistán

Según Osmany, activista por el derecho a la identidad de sus compatriotas, «los talibanes no solo han ordenado ahora a funcionarios [de Balj] que dejen de escribir y pronunciar los nombres reales de las mujeres, etiquetándolas a todas como Bibi», sino que «en muchos casos, se las denomina con términos degradantes asociados a animales como ‘cabra’ o ‘ganado».

Y añade: «Esto va mucho más allá de una tradición conservadora. Se trata de un proceso sistemático de deshumanización. Cuando un régimen sustituye el nombre de una mujer y le atribuye uno de un animal, la está despojando de su alma humana y reduciéndola a una mera criatura biológica o a una propiedad [de un hombre]».

Alude, en parte, a otra costumbre en Afganistán: la de presentar a las mujeres en los documentos oficiales como «esposa» o «hija» de un pariente varón. Así figuran también en las lápidas de sus tumbas, donde no se inscribe su nombre.

Hay que destacar que, en el primer periodo de tiempo en el que gobernaban los talibanes, entre 1996 y 2001, eliminaron la palabra «mujer» de los nombres de las calles y de los espacios públicos. Cinco años después de que volvieran a gobernar hasta la actualidad, las políticas de los talibanes hacia las mujeres «se asientan» sobre «ese único fundamento de negar su humanidad», subraya Osmany. Y «el primer paso para deshumanizar a una persona es quitarle su nombre», dice esta afgana.