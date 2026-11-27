Marc Márquez ha pillado a todos con el anuncio sorpresa de su retirada A las 10:39 de la mañana, el recién proclamado campeón de MotoGP comunicaba su decisión mediante unos carteles. Al estilo de la película Love Actually, cuando Mark acude a casa de Juliet y le confiesa su amor mediante cárteles escritos a mano en la puerta de su casa. En silencio y mostrando unos carteles a la cámara, el 93 anunció que esta será su última carrera en MotoGP.

Justo antes de comenzar el FP1, la realización mostró a Marc Márquez en su box. El ocho veces campeón de MotoGP suspiró, cogió los carteles y empezó a mostrarlos uno a uno: «Hablaremos después, pero primero…», para continuar con «gracias a todos los que habéis sido parte de este viaje», seguir con «espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo», y soltar el bombazo del día: «Esta será mi última carrera de MotoGP». «Hemos hecho historia», concluyó.

NO NOS LO PODEMOS CREER🤯💔 MARC MÁRQUEZ SE RETIRA DE MOTOGP 👑🇪🇸 #ValenciaGP #MotoGP https://t.co/Mmvh9qmqpt — DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2026

Es la noticia del año. Acto seguido, todo el box comenzó a aplaudir. Lloraba Álex, su hermano, lloraba Gemma, lloraba su padre, Julià Márquez, Tardozzi… Todo Ducati se rindió a un piloto de leyenda, el mejor piloto de todos los tiempos. Después de 18 años en el Mundial y muchas operaciones en el hombro derecho, Marc Márquez ha dicho hasta aquí. La afición no se lo podía creer.