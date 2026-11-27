El fútbol europeo está de luto tras conocerse la muerte de Ingvar Jónsson, futbolista de la selección de Islandia, a los 37 años. El guardameta falleció el miércoles 25 de noviembre después de luchar contra un cáncer maligno que le había sido diagnosticado en mayo de este mismo año. Su muerte ha provocado una profunda conmoción en el fútbol islandés, donde era considerado uno de los grandes referentes de los últimos años.

La noticia fue confirmada por su club, el Víkingur Reykjavík, y por la Federación Islandesa de Fútbol. Ingvar Jónsson falleció acompañado de sus seres queridos, dejando a su esposa, Íris Guðmundsdóttir, y a sus tres hijos. El club trasladó sus condolencias a la familia y recordó al futbolista como un amigo y compañero muy querido.

El guardameta había recibido el diagnóstico de cáncer en mayo de 2026 y comenzó entonces un tratamiento de quimioterapia. La enfermedad le obligó a apartarse de los terrenos de juego, aunque continuó recibiendo el apoyo de su equipo y de sus compañeros durante los últimos meses. Nacido el 18 de octubre de 1989 en Keflavík, Jónsson comenzó su trayectoria futbolística en el Njarðvík, donde disputó sus primeros encuentros en categoría sénior. En 2011 dio el salto al Stjarnan, equipo con el que alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Internacional con Islandia

En 2014, el conjunto islandés conquistó el primer campeonato de Liga de su historia, con Ingvar Jónsson como uno de sus grandes protagonistas. El portero fue reconocido aquel año como el mejor jugador de la competición, consolidándose como uno de los guardametas más destacados de su país. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol internacional. En 2015 fichó por el Start noruego y posteriormente pasó por el Sandnes Ulf y el Sandefjord. También defendió los colores del Viborg danés antes de regresar a Islandia en 2020.

Fue entonces cuando comenzó una etapa especialmente exitosa con el Víkingur Reykjavík. Con el conjunto de la capital conquistó cuatro campeonatos de Liga, en 2021, 2023, 2025 y 2026, además de tres títulos de Copa. Además, Jónsson disputó ocho partidos con la selección absoluta de Islandia y formó parte de la convocatoria que participó en la Eurocopa de Francia 2016. Aquel torneo quedó grabado para siempre en la historia del fútbol islandés. La selección sorprendió al mundo al eliminar a Inglaterra en los octavos de final y alcanzar los cuartos, donde cayó frente a Francia.

Aunque no llegó a disputar minutos durante el campeonato, Ingvar Jónsson formó parte de un grupo que protagonizó una de las mayores sorpresas del fútbol europeo. Su fallecimiento supone una pérdida irreparable para el fútbol islandés, que despide a un guardameta que dejó huella a todos los niveles. El Víkingur y la Federación Islandesa han trasladado su pesar a familiares, amigos y compañeros, que hoy lloran la pérdida de un futbolista que se marcha demasiado pronto.