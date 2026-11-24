El mundo del deporte está de luto tras conocerse la muerte de Jeanine Irina Grasmeijer, una de las grandes figuras internacionales de la apnea y poseedora de varios récords mundiales en esta disciplina. La deportista neerlandesa ha fallecido a los 33 años, tal y como ha confirmado su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales. Por el momento, sus familiares no han hecho pública la causa del fallecimiento.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años», comienza el mensaje compartido por sus seres queridos. En el mismo comunicado, la familia ha querido recordar a la deportista como una mujer «cariñosa, espontánea, aventurera y fuerte», que nunca se echaba atrás ante un desafío y perseguía sus objetivos con determinación. «Dejó huella en la vida de muchas personas y su recuerdo permanecerá siempre con nosotros», añaden.

Jeanine Grasmeijer se convirtió en una referencia mundial de la apnea cuando todavía era muy joven. En 2013, con apenas 20 años, consiguió establecer su primer récord mundial femenino en la modalidad de inmersión libre (Free Immersion), después de alcanzar una profundidad de 90 metros en las aguas de Kalamata, Grecia. Una proeza que la convirtió en una de las deportistas más prometedoras de esta especialidad y en la mujer más joven en conseguir una marca mundial en apnea.

Una deportista de récord

Sin embargo, su récord apenas duró seis días, ya que la rusa Natalia Molchanova consiguió descender hasta los 91 metros. Lejos de rendirse, la neerlandesa continuó trabajando para recuperar el primer puesto y lo consiguió en septiembre de 2016. Durante el campeonato DeepSea Challenge, celebrado en Bonaire, alcanzó los 92 metros de profundidad con una única respiración y completó toda la inmersión en tres minutos y 46 segundos. Aquella marca volvió a situarla en lo más alto de la disciplina y permaneció vigente hasta que la italiana Alessia Zecchini logró superar los 93 metros en 2018.

La modalidad en la que Jeanine Grasmeijer consiguió sus mayores éxitos exige una preparación física y mental extraordinaria. Los participantes deben descender y regresar a la superficie utilizando únicamente la fuerza de sus brazos para impulsarse por una cuerda vertical, sin recurrir a aletas ni otros elementos de propulsión. Todo ello conteniendo la respiración durante varios minutos y soportando una presión cada vez mayor a medida que aumenta la profundidad.

Su trayectoria también dejó otros registros destacados. En 2012 consiguió mantener la respiración durante seis minutos y 31 segundos, mientras que un año después estableció una marca nacional neerlandesa de 178 metros en apnea dinámica utilizando una monoaleta. Además, en 2015 se proclamó campeona mundial de inmersión libre en los campeonatos organizados por AIDA.

En los últimos años se había alejado de las grandes competiciones, aunque continuó vinculada al mundo de la apnea como instructora, compartiendo sus conocimientos y experiencia con otros deportistas. La organización internacional AIDA también ha expresado públicamente su tristeza por la pérdida de una antigua campeona mundial a la que considera una auténtica pionera de este deporte.