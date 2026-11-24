Una recopilación de los diarios personales del Papa Francisco ha sido publicada este martes. En ellos, el Pontífice aseguró que había visto al diablo en varias ocasiones y llegó a contemplar «la entrada del infierno», según revelan los escritos privados de Jorge Mario Bergoglio publicados en español este 24 de noviembre bajo el título El diario íntimo del Papa Francisco, un libro póstumo preparado por el cardenal Víctor Manuel Fernández. El obispo también confesó haber atravesado una crisis espiritual de aproximadamente dos años, entre 2021 y 2022, durante la que se sintió sometido a una intensa lucha interior y a las presiones derivadas del gobierno de la Iglesia.

Una de las anotaciones más impactantes aparece fechada el 7 de junio de 2018. «Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterrorizó. Fue antes de dormir. Agarré el rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda», escribió Francisco. En el mismo apunte reconoció que no era la primera vez que experimentaba algo parecido, aunque nunca había sentido una intensidad semejante. «Al infierno se resbala como lo más natural», añadió.

Las referencias al demonio aparecen en distintos momentos de sus escritos. El 24 de enero de 2021, Francisco describió una de estas experiencias y recordó el «ronquido potente de su voz». También dejó constancia de haberlo visto desde un automóvil y durante una misa, en el coro de la iglesia. El Pontífice aseguró que no podía olvidar sus «ojos amenazantes» y describió aquella presencia como una amenaza que aparecía en diferentes momentos de su vida.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y responsable de recopilar los textos, aporta algunas claves para entender estas anotaciones. Fernández relaciona parte de las visiones con el impacto que tuvieron en Francisco los abusos sexuales a menores cometidos dentro de la Iglesia, especialmente después de su viaje a Chile en enero de 2018. «Qué vergüenza y qué mal le hace a la Iglesia», escribió el Papa el 21 de julio de ese año. Semanas después volvió a referirse a la «puerta del infierno» y expresó su deseo de que, en medio de los escándalos, surgieran la santidad y la conversión.

La crisis espiritual que atravesó durante los últimos años de su pontificado fue otro de los episodios que recogió en su agenda. Desde comienzos de 2021 hasta 2022, Francisco experimentó una etapa de «aridez y desolación», agravada por sus problemas de salud y las dificultades relacionadas con el gobierno de la Iglesia. Según explicó Fernández, el Pontífice vivió aquellos momentos como una dura prueba interior en la que tuvo que combatir sus propias tentaciones.

Entre ellas estaba la de actuar con autosuficiencia y tratar de resolver todos los problemas por sí mismo. También reconoció su temor a utilizar a las personas según su conveniencia, como si fueran muñequitos o marionetas. En sus anotaciones dejó al descubierto sus dudas sobre su propia capacidad para ejercer el pontificado y sus dificultades para controlar determinados comportamientos.

Los miedos, las confesiones y la relación con Dios

Los diarios de Francisco también recogen numerosos episodios de su vida personal y espiritual. Las anotaciones comienzan el 20 de diciembre de 1992, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, y terminan el 18 de agosto de 2024, durante su pontificado. En ellas aparecen recuerdos familiares, reflexiones sobre su elección como Papa y confesiones sobre sus propias debilidades.

El Pontífice reconoció en varias ocasiones que tenía miedo de no estar a la altura de sus responsabilidades y de poder hacer daño a otras personas. También dejó por escrito sus críticas hacia sí mismo. En una anotación del 30 de diciembre de 2022 llegó a definirse como «soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo».

La publicación recoge igualmente momentos de tranquilidad y cercanía con Dios. Francisco relató que había sentido la presencia de Jesús y que había recibido señales que le ayudaban a recuperar la confianza durante las etapas más difíciles. Su devoción a la Virgen María, san José y santa Teresa de Lisieux aparece de forma recurrente en sus escritos.

Una de las últimas experiencias que recoge el diario tuvo lugar durante su viaje a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud de 2023. Francisco visitó el santuario de Fátima, donde permaneció en silencio ante la Virgen. Meses después explicó en sus anotaciones el motivo de aquella actitud: «He mirado y he pedido».

El cardenal Fernández considera que aquella crisis espiritual también tuvo consecuencias en la renovación de la fe del Pontífice. La experiencia quedó reflejada en dos documentos publicados durante sus últimos años: la exhortación apostólica C’est la confiance, dedicada a Santa Teresa de Lisieux en 2023, y la encíclica Dilexit nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, publicada en 2024.

El libro, editado en español por Debate, reúne las anotaciones privadas que Francisco conservó durante más de tres décadas. Su publicación contó con la aprobación de León XIV, después de que Fernández concluyera la selección de los textos. Las páginas muestran una faceta menos conocida de Bergoglio, marcada por sus dudas, sus temores y su manera de afrontar las dificultades de su vida como sacerdote y como Pontífice.