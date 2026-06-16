Historia de la JMJ: qué es la Jornada Mundial de la Juventud y sus ediciones

Hay pocas imágenes tan reconocibles dentro del mundo católico contemporáneo como las de una Jornada Mundial de la Juventud. Miles de jóvenes caminando bajo el sol con mochilas a la espalda, banderas de países que a veces cuesta incluso identificar, grupos cantando en estaciones de tren o compartiendo comida en plazas abarrotadas. Quien ha estado en una JMJ suele describirla como algo difícil de explicar.

Lo llamativo es que la fórmula apenas ha cambiado en lo esencial. Un Papa convoca a jóvenes de todo el mundo en una ciudad concreta. Durante varios días comparten celebraciones, encuentros, actividades culturales y momentos de convivencia. Parece sencillo, pero se trata de una espectacular cita en todo el mundo.

Su historia, en realidad, cuenta también una parte de la historia reciente de la Iglesia.

Qué es la JMJ y quién la creó: Juan Pablo II en 1985

Si hablamos del origen de la JMJ, lo hacemos de Juan Pablo II. Resulta difícil entender una cosa sin la otra.

Durante su pontificado, el Papa polaco mostró una sensibilidad especial hacia los jóvenes. Quienes estudiaron aquellos años suelen destacar que fue uno de los primeros pontífices en apostar claramente por encuentros multitudinarios con nuevas generaciones en una época en la que la Iglesia observaba con preocupación ciertos procesos de secularización en muchos países.

Todo comenzó en Roma. En 1984 hubo un encuentro juvenil de carácter internacional, que congregó a miles de jóvenes y no tan jóvenes. Al año siguiente se convocó algo similar y la respuesta también fue masiva. Se tomó la decisión de que sea una cita de carácter periódico.

De esa forma nacería oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud en 1985.

La JMJ nunca fue concebida únicamente como una gran misa multitudinaria. Desde el principio buscó combinar celebración religiosa, convivencia, formación y experiencia comunitaria. Esa mezcla ha sido una de las razones por las que sigue funcionando cuarenta años después.

Todas las ediciones de la JMJ: ciudades y años

La historia de la JMJ puede seguirse observando el mapa. Cada edición ha dejado una fotografía diferente de la Iglesia y del momento histórico en que se celebró.

Las sedes internacionales han sido:

Roma (1986)

Buenos Aires (1987)

Santiago de Compostela (1989)

Czestochowa (1991)

Denver (1993)

Manila (1995)

París (1997)

Roma (2000)

Toronto (2002)

Colonia (2005)

Sídney (2008)

Madrid (2011)

Río de Janeiro (2013)

Cracovia (2016)

Panamá (2019)

Lisboa (2023)

Cada JMJ tiene su propia personalidad. Algunas se recuerdan por las cifras. Otras por las circunstancias históricas. Algunas por momentos concretos que terminaron formando parte de la memoria colectiva de quienes estuvieron allí.

La JMJ de Madrid 2011: la más multitudinaria de la historia de España

Pocas veces España había vivido algo parecido a lo ocurrido en agosto de 2011. Durante varios días, Madrid cambió completamente de aspecto.

Las estaciones estaban llenas de jóvenes con mochilas identificativas. Los grupos cantaban en distintos idiomas mientras recorrían la ciudad. Las plazas se transformaron en puntos de encuentro improvisados donde coincidían peregrinos procedentes de países que, en condiciones normales, difícilmente habrían compartido espacio.

La JMJ de Madrid fue mucho más que un acto religioso. Fue un acontecimiento urbano, social y cultural de enorme magnitud.

La llegada de Benedicto XVI concentró gran parte de la atención mediática. Sin embargo, quienes participaron suelen recordar otros momentos menos institucionales. Conversaciones espontáneas con personas llegadas desde el otro lado del mundo. Noches durmiendo en colegios o polideportivos. Caminatas interminables bajo el calor de agosto.

Y, por supuesto, la tormenta de Cuatro Vientos. Pese al temporal de lluvia, miles de jóvenes siguieron allí, una imagen realmente recordada.

La JMJ de Lisboa 2023: más de un millón de jóvenes

La edición de 2023 en Lisboa tenía una dificultad añadida. Era la primera gran JMJ después de la pandemia. Existían dudas razonables sobre la capacidad de movilizar a cientos de miles de personas en un contexto internacional que todavía arrastraba algunas consecuencias de aquellos años.

Las dudas duraron poco. Desde los primeros días quedó claro que la respuesta iba a ser extraordinaria. Las calles de Lisboa y de las localidades cercanas comenzaron a llenarse de grupos procedentes de todos los continentes.

Participaron jóvenes procedentes de más de 150 países. Resultaba difícil encontrar otro evento internacional capaz de reunir tal variedad de culturas, idiomas y procedencias en torno a una misma propuesta.

Cuándo y dónde será la próxima JMJ

La próxima cita ya tiene destino. Será en Seúl en 2027, en Corea del Sur. Se celebra con ella el crecimiento del catolicismo en Asia.

La JMJ sin España en 2026: por qué León XIV no organiza una JMJ en su visita

La visita de León XIV a España en 2026 generó una pregunta bastante habitual entre muchos fieles y observadores: ¿por qué no aprovechar ese viaje para organizar una nueva Jornada Mundial de la Juventud?

No se trata simplemente de elegir una ciudad y convocar a los participantes. La preparación requiere una estructura organizativa enorme y acuerdos institucionales que comienzan mucho antes del evento.

Cuando León XIV visitó España, la siguiente JMJ internacional ya estaba oficialmente asignada a Seúl.

Cómo participar en la JMJ: inscripción y coste

Las inscripciones para jóvenes son en sus diócesis, en sus parroquias o movimientos religiosos católicos.

Cada edición ofrece modalidades de inscripción diferentes. Algunas incluyen alojamiento, comidas y transporte local. Otras permiten organizar determinados aspectos del viaje de manera independiente. No existe un coste único.