Miles de jóvenes católicos defienden la fe en las escuelas con una peregrinación masiva al Pilar

Este jueves las calles de Zaragoza se han llenado de miles de jóvenes católicos en una peregrinación masiva hacia la plaza del Pilar de Zaragoza desde varias parroquias. Coincidiendo con el Jubileo de la Educación, los colegios católicos han salido a las calles para defender la fe en la educación dejando estampas entrañables e inéditas en la ciudad aragonesa donde se han reunido más de 7.500 estudiantes.

En unos momentos de máxima polaridad política en España y de persecución mundial a los católicos –especialmente en lugares como Nigeria–, las expresiones públicas como las vividas este mañana en Zaragoza demuestran que la fe no es asunto del pasado, como refuerza la tesis de un estudio realizado por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma) que revela que entre las generaciones más jóvenes en Europa se está experimentando un repunte de jóvenes practicantes.

Las parroquias han peregrinado hasta la plaza de Nuestra Señora del Pilar, donde han sido recibidos en su encuentro por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha recibido con sonrisas a la multitud de estudiantes que se agolpaban al mediodía entorno a la basílica. Los emotivos momentos de júbilo han sido celebrados por la popular, que siempre muestra sin complejos públicamente su fe católica, expresando en esta ocasión su «orgullo por la devoción de los jóvenes a nuestra patrona».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Chueca (@nataliachueca_)

El acto ha culminado con la actuación de la rapera católica Aisha Ruah, una artista que se está posicionando como una de las figuras referentes en el panorama musical cristiano siendo una activista que reivindica la fe desde sus canciones. La cantante revela que fue un viaje a Tierra Santa cuando sintió una experiencia que cambió su vida para siempre: su propia reconversión. Desde entonces, predica el Evangelio a través de sus letras de rap.

Jubileo de la educación los coles @E_Pompiliano @FEECalasanz @escolapiasSE @FE_Escolapias estamos en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Somos la esperanza de la Iglesia y del mundo pic.twitter.com/4W1h5tVxha — Fundación Educativa Escolapias (@FE_Escolapias) October 23, 2025

La jornada ha comenzado con una gran peregrinación a las 10:00 horas que ha recorrido la capital aragonesa hasta la Plaza del Pilar. Desde ahí, el arzobispo de Zaragoza se ha dirigido a los jóvenes que mostraban multitud de pancartas y las cruces de este Jubileo. El evento ha sido un gesto de comunión con la semana culmen que se celebrará en Roma durante la peregrinación del Mundo de la Educación del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Desde la oficina de Prensa del Vaticano, señalan la importancia de «redescubrir la belleza y la responsabilidad en la educación, que siempre es un acto de esperanza». La celebración festejará el 1 de noviembre –festividad de Todos Los Santos– con la proclamación de San John Henry Newman como Doctor de la Iglesia por el Papa León XIV.