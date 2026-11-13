El Papa León XIV regresa a su diócesis de Chiclayo arropado por el cariño de los fieles: «¡Qué alegría volver!»

El Papa León XIV ha vuelto a casa. Las calles de Chiclayo —la quinta ciudad más poblada de Perú— se han llenado de fieles que esperaban reencontrarse con el que durante ocho años fue su obispo. Entre pancartas de bienvenida, cantos y muestras de cariño, el Santo Padre ha regresado a la diócesis peruana que conoce de cerca y que ha conservado en el corazón.

La emoción del reencuentro ha culminado en las Pampas de Pimentel, donde 500.000 personas han asistido a una misa celebrada por el Papa ante una multitud que había viajado durante horas para acompañarlo. León XIV ha comenzado su homilía con unas palabras que han resumido el sentimiento de la jornada: «¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes».

Muchos de los asistentes habían pasado la noche al raso o habían emprendido el camino de madrugada para llegar a la explanada situada entre el mar y el desierto. Todos querían estar cerca del padre Roberto, como todavía conocen a Robert Prevost en las localidades que recorrió durante sus años como obispo.

La visita también ha dejado una anécdota antes de su llegada a Chiclayo. Al saludar a los fieles desde el balcón de la Nunciatura en Lima, el Pontífice ha comenzado a hablar en italiano. Al darse cuenta, ha rectificado entre bromas y ha dado los buenos días en español.

«Bienvenido a casa»

La emoción ha acompañado al Santo Padre desde su llegada al aeropuerto de Chiclayo. El avión que lo ha trasladado desde Lima llevaba un lema: «León XIV vuela a casa». Allí lo esperaban con música y bailes de marinera norteña, una danza tradicional de la región que el Papa conoce bien.

A lo largo del recorrido hacia las Pampas de Pimentel, los vecinos han salido a las calles para saludarlo. «Bienvenido a casa, papa León XIV», se leía en algunas de las pancartas preparadas para la ocasión. «¡El Papa es chiclayano! ¡Que viva el Papa!», gritaban otros fieles mientras aguardaban el paso de la comitiva.

El entonces cardenal Robert Prevost dejó Chiclayo en 2023, cuando el papa Francisco lo llamó a Roma. Dos años después, recién elegido Pontífice, recordó a su «querida diócesis de Chiclayo» en el primer saludo que dirigió al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

Este viernes ha podido mirar de nuevo a los fieles que lo acompañaron durante su etapa como obispo. «Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal», les ha dicho.

Una noche de espera para verlo

El deseo de volver a ver al Papa ha llevado a miles de personas a emprender el camino hacia las Pampas de Pimentel antes de que amaneciera. Familias con niños, ancianos y personas con discapacidad han atravesado carreteras y caminos de tierra para llegar a la misa.

Algunos habían viajado desde otras ciudades de Perú e incluso desde países vecinos. Otros decidieron dormir en la explanada, protegidos con mantas y sacos, para asegurarse un lugar desde el que acompañar al Pontífice. También ha acudido a la celebración la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que recibió al Santo Padre a su llegada al país y se reunió con él en Lima.

El Papa agradece las oraciones por su salud

Durante la homilía, León XIV ha agradecido a los fieles de Chiclayo sus muestras de cariño y, especialmente, sus oraciones por su salud. Hace justo un mes, el Santo Padre fue operado por un cáncer de pulmón: «Los tengo muy presentes en mis plegarias; también les pido que sigan orando por mí para que Nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe», ha expresado.

El Papa también ha recordado la importancia de transmitir la fe y ha pedido a los católicos un testimonio de vida «auténticamente cristiana y coherente». En particular, ha destacado el papel de las familias, a las que ha descrito como «pequeñas Iglesias domésticas».

Ante los desafíos de la indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo, el Pontífice ha animado a los fieles a llevar la alegría de la fe a sus hogares, sus lugares de trabajo y la vida pública. «El mundo nos espera y la misión está en sus inicios», les ha dicho.

El lapsus del Papa antes de viajar

Antes de partir hacia Chiclayo, León XIV ha salido al balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima para saludar a los fieles que lo esperaban desde primera hora. Allí ha protagonizado una escena al comenzar su intervención en italiano.

Al darse cuenta, se ha interrumpido y ha rectificado entre bromas: «¡Ah! Scusa… estoy hablando italiano… Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días!».

Ya en español, ha explicado que estaba preparado para viajar a Chiclayo y ha deseado que la visita continuara con el mismo espíritu de alegría y agradecimiento.

El regreso a su patria adoptiva

La visita a Perú ocupa un lugar especial en la vida de León XIV. Nacido como Robert Francis Prevost en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, llegó al país andino como misionero en 1985 y desarrolló allí una larga labor pastoral que lo llevó a convertirse en obispo de Chiclayo.

El Santo Padre pasó más de veinte años en Perú en distintas etapas de su vida y obtuvo la nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015. El país que lo acogió como misionero se convirtió así en su patria adoptiva. Su familia tiene raíces francesas, italianas y españolas.

Antes de regresar a Chiclayo, el Papa se reunió en Lima con unos 50.000 jóvenes, a quienes animó a cultivar sus talentos y ponerlos al servicio de los demás. «Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello», les pidió.

Tras sus actividades en Chiclayo, León XIV tiene previsto visitar Cusco y Pucallpa y regresar después a Lima. Allí celebrará el lunes una misa con la que cerrará su visita a Perú y su primera gira por América Latina, que también lo ha llevado a Uruguay y Argentina.