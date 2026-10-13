El Papa ha sido diagnosticado de cáncer tras su operación de pulmón

El Papa León XIV ha sido operado este martes por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano.

«Un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias», asegura el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del Pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora han indicado en relación con la intervención de Su Santidad que «el Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica.

Para que la intervención fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.