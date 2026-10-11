El Papa anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días

El Papa León XIV ha anunciado que deberá operarse «en los próximos días» de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase «muy inicial y bien localizado».

«Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado», ha dicho el Sumo Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que han acudido a escuchar el Ángelus.

León XIV ha explicado que los médicos que le han tratado «consideran oportuno intervenir» y, siguiendo sus consejos, ha decidido «operarse para extirpar» el nódulo «en los próximos días».

Asimismo, ha agradecido a todos los fieles «su cercanía espiritual». «Me encomiendo a vuestras oraciones», ha concluido.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisado que «la intervención está prevista para los próximos días «y que, previsiblemente, «estará ingresado una semana» tras la operación.