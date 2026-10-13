¿Qué es un adenocarcinoma de pulmón? La enfermedad que han diagnosticado al Papa León XIV tras la operación

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El Vaticano ha puesto nombre este martes a lo que el Papa León XIV tenía en el pulmón. Tras la operación en el Policlínico Gemelli de Roma, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado que el nódulo extirpado a León XIV era un adenocarcinoma pulmonar, es decir, un tumor maligno. Los cirujanos le han retirado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, una intervención que, según el comunicado oficial, ha sido un éxito y se ha desarrollado sin complicaciones.

El propio Pontífice había anunciado el domingo, tras el rezo del Ángelus, que se sometería a la operación. Explicó entonces que los médicos le habían encontrado durante unos controles un nódulo circunscrito, detectado «en una fase muy inicial y bien localizado». El diagnóstico definitivo ha llegado con la cirugía: el examen histológico realizado durante la intervención confirmó el adenocarcinoma, tal y como ya se sospechaba por las pruebas previas.

Qué es un adenocarcinoma de pulmón

El cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos: el microcítico o de células pequeñas, más agresivo, y el no microcítico, que reúne la gran mayoría de los casos. Dentro de este segundo grupo, el adenocarcinoma es el subtipo más común. Según el diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, supone alrededor del 40 % de todos los cánceres de pulmón.

Su nombre ya da una pista de dónde nace. El prefijo «adeno» hace referencia a las glándulas, porque este tumor se origina en las células que producen moco y otras sustancias en el tejido pulmonar. Suele aparecer en las zonas más periféricas del pulmón, lejos de los bronquios principales. Por eso es frecuente que no dé síntomas en sus primeras fases y que se descubra de forma casual, en una radiografía o en un TAC hecho por otro motivo o en un control rutinario, como parece haber ocurrido en el caso del Papa.

El cáncer de pulmón más frecuente en personas que no fuman

El tabaco sigue siendo el gran factor de riesgo del cáncer de pulmón y el adenocarcinoma también es más frecuente entre los fumadores. Sin embargo, tiene una particularidad: es el tipo que más aparece en personas que nunca han fumado y en mujeres. En estos pacientes, los especialistas apuntan a las alteraciones genéticas como la principal causa, junto con otros factores como la exposición al gas radón o a determinados contaminantes laborales.

Esto ha cambiado mucho el tratamiento en los últimos años. Analizar el perfil genético del tumor permite identificar mutaciones concretas y, en los casos que lo requieren, recurrir a terapias dirigidas o a la inmunoterapia, que han mejorado el pronóstico de muchos pacientes.

Por qué detectarlo pronto lo cambia todo

La clave en cualquier cáncer de pulmón es la fase en la que se diagnostica. Cuando el tumor está localizado y no se ha extendido, la cirugía es el tratamiento de elección. Una revisión de la organización científica Cochrane señala que la resección quirúrgica, normalmente mediante una lobectomía, es la opción preferente para muchos pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio inicial. Es justo la operación que le han practicado a León XIV.

La lobectomía consiste en extirpar el lóbulo completo del pulmón en el que está el tumor. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos, así que perder uno permite seguir respirando con normalidad en la mayoría de los casos. La técnica videoasistida, conocida como VATS, se realiza a través de pequeñas incisiones con la ayuda de una cámara. Frente a la cirugía abierta tradicional, suele reducir el dolor y acortar la recuperación. Según los medios italianos, el equipo quirúrgico ha estado encabezado por el profesor Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Gemelli.

Cómo se encuentra el Papa y qué pasa ahora

Según el parte del Vaticano, León XIV se despertó sin problemas tras la intervención, que duró unos 90 minutos. Después de un breve periodo de observación regresó a su habitación en la décima planta del hospital. La Santa Sede ya había adelantado que la hospitalización posoperatoria duraría alrededor de una semana.

Por ahora, el Vaticano no ha detallado el estadio exacto del tumor ni si será necesario algún tratamiento complementario. Eso dependerá del análisis completo de la pieza extirpada y de los ganglios, que suele tardar unos días. La gran incógnita es su agenda: el Papa, de 71 años, tiene previsto un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, y su evolución en las próximas semanas marcará si puede mantenerlo.

Lo que sí está claro es que el diagnóstico ha llegado en el mejor escenario posible dentro de lo que significa un cáncer. Se detectó en un control, cuando aún era pequeño y estaba localizado, y se ha operado sin complicaciones. Es, al final, el mismo mensaje que repiten los oncólogos cada vez que hablan de cáncer de pulmón: llegar a tiempo es lo que más cambia la historia.