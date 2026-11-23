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Un equipo de investigadores del Instituto Interuniversitario IDM de la Universitat Politecnica de Valencia (UPV) ha desarrollado un nanodispositivo contra la candidiasis que, validado en pruebas de laboratorio, libera de forma controlada dos compuestos antimicrobianos para combatir el hongo Candida albicans, dificultar la aparición de resistencias y potenciar la eficacia de dos medicamentos utilizados actualmente. Además, ha diseñado apósitos capaces de inhibir el crecimiento del hongo para tratar infecciones cutáneas. Los resultados se han publicado en la revista ACS Applied Materials & Interfaces.

«El hongo Candida albicans puede estar presente en nuestro organismo sin causar problemas. Pero cuando bajan las defensas, puede provocar infecciones que resultan especialmente graves en personas inmunodeprimidas. Además, si el hongo se hace resistente, los medicamentos pierden eficacia. Nuestro trabajo ayuda a hacer frente a este hongo, evitando así de una forma sencilla que se desencadene la infección», ha explicado Miguel Reyes Torres, investigador del Instituto IDM en la UPV.

El sistema ideado por el equipo de la UPV incorpora partículas diminutas que almacenan un compuesto capaz de dañar al hongo. Su superficie está recubierta con histatina 5, una pequeña proteína antimicrobiana que está presente de forma natural en la saliva y que también tiene actividad contra la Candida.

«Este recubrimiento funciona como una tapa: limita la salida del compuesto y facilita su liberación cuando el entorno se vuelve más ácido, un cambio que puede provocar la propia actividad del hongo. Así, el sistema permite controlar la liberación de la sustancia que lleva en su interior», ha detallado Ramón Martínez Máñez.

«Una vez liberados, los dos componentes atacan al microorganismo de forma complementaria: uno daña su cubierta exterior, el otro provoca daños en sus células. Al actuar por dos caminos distintos dificulta que el hongo se haga resistente al tratamiento», ha añadido María Dolores Marcos.

Además, el equipo de la UPV incorporó las partículas a apósitos comerciales, con el objetivo de evaluar su aplicación futura en infecciones de piel. «El sistema inhibió el crecimiento del hongo y conservó su actividad durante 30 días refrigerado, lo que confirma su potencial inicial para ser aplicado en un futuro en el tratamiento tópico de candidiasis cutáneas», ha concluido Andrea Bernardos.

En el estudio han participado también el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) del Instituto de Salud Carlos III, la Unidad Mixta de Investigación en Nanomedicina y Sensores UPV-IIS La Fe, la Unidad Mixta UPV-CIPF de Investigación en Mecanismos de Enfermedades y Nanomedicina y la Universidad de Amsterdam.