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La batalla por la venta de pruebas de autodiagnóstico fuera de las farmacias ha llegado a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Tribunal Supremo ha decidido solicitar el criterio del organismo internacional sobre la comercialización de estos productos en supermercados y otros comercios como parafarmacias, así como sobre las garantías de seguridad y el impacto que esta distribución puede tener en el acceso de los ciudadanos a las pruebas.

La decisión figura en un auto de 23 de julio de 2026, dictado en el procedimiento abierto a raíz del recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Real Decreto 942/2025, que reserva a las oficinas de farmacia la venta al público de los productos de autodiagnóstico.

En concreto, la Sala ha acordado enviar un oficio a la OMS, tanto a su sede de Ginebra como a la oficina de Copenhague, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El tribunal quiere conocer si la organización recomienda que pruebas para detectar infecciones como el VIH, la hepatitis C o la sífilis puedan adquirirse fuera de los establecimientos farmacéuticos, si considera segura esta modalidad de distribución y si su implantación en otros países ha permitido mejorar el acceso de la población.

La consulta introduce una dimensión sanitaria internacional en un litigio que enfrenta dos planteamientos: por un lado, la protección de las garantías sanitarias y el papel de las farmacias en la dispensación de estos productos; por otro, la defensa de una mayor competencia y libertad de distribución para facilitar su disponibilidad.

La CNMC cuestiona la exclusividad farmacéutica

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia -CNMC- presentó su recurso contra la normativa al considerar que la obligación de vender exclusivamente estos productos en farmacias resulta desproporcionada. En su argumentación, el organismo sostiene que en otros países las pruebas de autodiagnóstico también se comercializan en supermercados, parafarmacias, droguerías y plataformas digitales, con mecanismos para garantizar su seguridad y trazabilidad.

La autoridad de competencia advierte de que limitar los canales de distribución puede reducir la disponibilidad de estos productos y elevar sus precios, en perjuicio de los consumidores. Su planteamiento es que ampliar los puntos de venta podría facilitar el acceso a herramientas de diagnóstico que permiten a los ciudadanos realizar determinadas pruebas por sí mismos.

La regulación impugnada establece, sin embargo, que «la venta al público de los productos para autodiagnóstico se realizará exclusivamente a través de las oficinas de farmacia o directamente mediante el sitio web de la propia oficina sin intervención de intermediarios», según recoge el artículo 18.7 del Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El Supremo admite informes de los farmacéuticos

El auto también incorpora al procedimiento los informes técnico y económico aportados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, este último elaborado por PwC. La Sala admite ambos documentos como prueba documental, aunque rechaza que sus autores tengan que comparecer para ratificarlos.

La Abogacía del Estado se había opuesto a la solicitud de información a la OMS, pero el tribunal ha considerado procedente recabar este criterio para disponer de elementos adicionales antes de resolver la controversia.

La decisión no supone que el Supremo haya avalado la venta de autotests fuera de las farmacias ni que haya anticipado el sentido de su sentencia. Abre una fase probatoria para conocer la experiencia internacional y valorar las implicaciones sanitarias y de acceso.

La respuesta de la OMS puede aportar un elemento relevante a un debate que afecta tanto a la competencia en la distribución de productos sanitarios como a la prevención y detección precoz de enfermedades infecciosas.