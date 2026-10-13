Quién es el Papa León XIV: cómo se llama, su edad, de dónde es, nacionalidad y biografía de Robert Prevost

El Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, de 70 años, fue elegido como el nuevo Papa de la Iglesia católica tras la muerte de Francisco, el 267º Pontífice y máximo soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Más allá de eso, Prevost también es ya un hito histórico por ser el primer Papa nacido en Estados Unidos en toda la historia de la Iglesia católica.

A pesar de haber desarrollado buena parte de su carrera en Perú, el Papa León XIV nació en Chicago en 1955, una nacionalidad que hace que su árbol genealógico esté marcado por la interculturalidad.

Quién es León XIV: nombre y datos clave de Robert Prevost

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois (Estados Unidos). Tiene 70 años y es ciudadano tanto estadounidense como peruano desde 2015. Es el primer Papa agustino de la historia y el primer pontífice nacido en suelo estadounidense. Habla con fluidez inglés, español, italiano, francés y portugués, además de tener conocimientos de latín y alemán.

Sus raíces familiares son mixtas: su padre, Louis Marius Prevost, era de ascendencia francesa e italiana, y su madre, Mildred Martínez, tenía origen español. Es el menor de tres hermanos.

De dónde es el Papa León XIV y nacionalidad

Prevost, nacido en Chicago (EEUU), es conocido por su liderazgo en la Orden de San Agustín y por su profundo trabajo pastoral en Perú, país en el que residió durante casi dos décadas. Antes de su cargo como prefecto del influyente Dicasterio para los Obispos, su trayectoria estuvo marcada por un compromiso misionero y académico, así como por una estrecha alineación con las perspectivas del Papa Francisco.

El nuevo Papa ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín (OSA) en 1977 y emitió sus votos solemnes en 1981. Obtuvo una Licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Villanova (1977), una Maestría en Divinidad en la Unión Teológica Católica de Chicago y tanto la licenciatura como el doctorado en Derecho Canónico en el Pontificio Colegio de Santo Tomás de Aquino en Roma.

El nuevo Pontífice se ordenó sacerdote en 1982. Tras ello, Prevost se unió a la misión agustiniana en Perú en 1985. Durante su tiempo allí, desempeñó el cargo de canciller de la Prelatura Territorial de Chulucanas (1985-1986), lo que marcó el inicio de una larga relación con la región y sus comunidades. Su experiencia misionera consolidó su sensibilidad pastoral y su compromiso con la promoción de la justicia social y el acompañamiento espiritual.

Entre 1987 y 1988, Prevost residió en Estados Unidos como párroco de vocaciones y director de misiones de la Provincia Agustiniana de Chicago. Posteriormente, regresó a Perú, donde se dedicó a la formación sacerdotal como director del seminario agustiniano en Trujillo durante una década.

Por qué el Papa se llama León XIV: el significado del nombre

La elección del nombre León XIV no es casual. El nombre León ha sido utilizado por trece papas anteriores a lo largo de la historia de la Iglesia. El más célebre fue León I, conocido como San León Magno (siglo V), quien defendió la doctrina católica frente a las herejías y se enfrentó a Atila el Huno. Tomar este nombre simboliza fortaleza, autoridad doctrinal y liderazgo en tiempos de incertidumbre. El número XIV indica que es el decimocuarto papa que elige ese nombre en la historia de la Iglesia.

Vida de Prevost, el Papa León XIV

En este período, también enseñó derecho canónico en el seminario diocesano, donde fue prefecto de estudios, y desempeñó diversos cargos: párroco, funcionario diocesano, director de formación, profesor de seminario y vicario judicial. Su labor en Trujillo destacó por su profundo compromiso con la educación y la consolidación de estructuras pastorales.

En 1999, fue elegido prior provincial de la Provincia Agustiniana «Madre del Buen Consejo» en Chicago. Poco después, en 2001, asumió el liderazgo global de la Orden como prior general, cargo que ocupó durante dos mandatos hasta 2013. Su gestión fortaleció la presencia agustiniana en contextos internacionales y promovió la renovación espiritual y estructural de la congregación.

En 2014, Prevost volvió a Perú como administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo, nombrado por el Papa Francisco. Un año después, fue ordenado obispo de Chiclayo. Allí, además de liderar la diócesis, fue vicepresidente y miembro del consejo permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (2018-2023), jugando un papel crucial en la estabilidad institucional durante las crisis políticas que afectaron al país. En 2020 y 2021, asumió la responsabilidad adicional de administrador apostólico del Callao.

El Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero de 2023, confiándole la delicada tarea de seleccionar obispos en todo el mundo. En septiembre de ese mismo año, fue elevado al rango de cardenal, reforzando su influencia en la Iglesia. Prevost ocupó este importante puesto hasta la muerte de Francisco en abril de 2025.

Ideología de Robert Prevost, León XIV

El nuevo Pontífice se ha mantenido siempre cerca de los postulados del Papa Francisco. Antes del Cónclave de 2025, el entonces cardenal Prevost se presentaba como un posible candidato de compromiso entre las facciones conservadora y reformadora de la Iglesia, gracias a su talante moderado y reservado.

El nuevo Papa está en contra del diaconado femenino, aunque a favor de promover una Iglesia sinodal. No se ha posicionado públicamente en cuestiones de liturgia ni sobre los acuerdos de la Santa Sede con China.

Su prolongado servicio misionero en Perú le permitió ser visto como un candidato más universal que puramente estadounidense, lo que mitigó los reparos históricos asociados a la elección de un Papa de una superpotencia. Su vasto conocimiento de América le valió además el respaldo de cardenales tanto del norte como del sur del continente.

El cardenal Prevost fue miembro de siete dicasterios del Vaticano, así como de la Comisión para el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que refleja el alto grado de confianza que el Papa Francisco depositó en él.

Datos biográficos de León XIV: resumen