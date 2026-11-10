El Papa León XIV hace historia: reúne a casi 2,5 millones de fieles durante su visita a Buenos Aires

El Papa León XIV celebró este lunes en Buenos Aires una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, con una cifra cercana a 2,5 millones de personas. Los fieles se desplazaron hasta el barrio de Palermo para escuchar el discurso del pontífice. Se trata de la mayor convocatoria religiosa desde que inició su mandato.

Además del gran número de asistentes que acudieron a la eucaristía celebrada por el Santo Padre, la congregación tuvo un tinte especial por ser la primera visita de un papa a Argentina en 39 años. Durante la homilía en este viaje apostólico por Sudamérica, León XIV tildó de «pilar» a la familia tradicional cristiana por su importancia frente a las dificultades de la sociedad actual: «La familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada», expresó.

El pontífice también destacó la riqueza cultural de Argentina. Sus palabras y su recuerdo a su predecesor, el fallecido Papa Francisco, desembocaron en cánticos y aplausos por parte del público.

Acabo de salir de la misa de León XIV en Buenos Aires. Lo que vi hoy no lo vi nunca. Casi 3 millones de personas. Estaban todos los accesos desbordados, incluso tuvieron que habilitar ingresos alternativos para que la gente pueda pasar. Los fieles hacían fila hasta para verlo desde la pantalla. Muchísimos venían desde otras provincias. No hay palabras para describir lo que generó Francisco en este país. No hay ninguna duda que Argentina es una patria orgullosamente católica, apostólica y romana. Lo de esta tarde fue absolutamente hermoso. — Martín Dandach (@MartinDandach) November 9, 2026

Cientos de miles de los fieles que fueron al lugar portaban rosarios, símbolos e iconografía católica, imágenes del Papa, crucifijos y camisetas de colores celestes y blancos, propios de la bandera argentina. La llegada a Palermo de León XIV, aproximadamente a las 11:30 horas, sucedió después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, a las afueras de Buenos Aires. Este centro, llamado también «ciudad de la caridad», trata a 415 personas con discapacidad.

Tras su asistencia a la residencia, Prevost aseguró que «hay lugares en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa» y manifestó su deseo de que «Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión».

Frente al escenario, estaban en primera fila el presidente de Argentina, Javier Milei, otros altos cargos de su Gobierno y autoridades del clero y de la ciudad. El pontífice visitará hoy la segunda ciudad más poblada del país, Córdoba, a 700 kilómetros de la capital argentina. Allí se espera un episodio similar al ocurrido en Buenos Aires. La última misa será el miércoles, en la región de Luján, para después viajar a Perú y continuar con su expedición religiosa.