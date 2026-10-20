Dani Alves sorprende en partido de fútbol argentino con una arenga religiosa: «Mi mejor dupla es con Cristo»

Dani Alves dejó su carrera deportiva para centrarse en la religiosa. El ex jugador del Barcelona acudió a Argentina para seguir su trayectoria como predicador, como lleva haciendo estos últimos años. Sin embargo, en su llegada al país albiceleste, vivió un momento cómico con un grupo de periodistas al hacer una curiosa comparación con su dupla con Leo Messi y su amor con Cristo.

Desde hace tiempo dejó atrás su vida futbolística, a pesar de que hace un año compró un equipo portugués como parte de sus negocios. Dani Alves decidió hacerse evangelista después de ser absuelto por una presunta violación a una mujer y predica la palabra de Dios en todo el mundo. Y aunque le sigan preguntando sobre su pasado en el Barcelona, el brasileño sacó una respuesta religiosa. Le preguntaron sobre la retirada de Messi de la selección argentina y pronosticó una escena surrealista.

«Yo vengo a declarar Cristo para toda Argentina, aunque sea un país de fútbol. Creo que es el tiempo de cambiar de dirección porque el fútbol no salva a nadie y nuestra misión es innegociable. Yo creo que Leo ha sido un gran representante, aunque no le han tratado como se merecía. Se ha tenido que ganar el respeto y eso lo sabe hacer muy bien porque ahora, cuando ganas, todos tus amigos se acuerdan del campeón. Este país me hace recordar Brasil por la bienvenida. Doy gracias al pastor», comentó.

✝️⚽⭐ ¡EL CRACK BRASILEÑO, MODO PREDICADOR EN SALTA: DANI ALVES Y SUS PRIMERAS PALABRAS EN LA CIUDAD, CRISTO EN EL PUEBLO ARGENTINO, MESSI Y SU MEJOR DUPLA EN BARCELONA, A SOLAS CON #E10!: «ES EL TIEMPO DE CAMBIAR DE DIRECCIÓN PORQUE EL FÚTBOL NO SALVA A NADIE. ARGENTINA NO HA TRATADO COMO SE MERECÍA A MESSI. ME QUEDO CON LA DUPLA JORDI ALBA-MESSI, PORQUE SON MIS AMIGOS» 🇧🇷 El astro brasileño y ahora predicador recaló a Salta para brindar una serie de actividades religiosas y deportivas, recalcó la importancia de Cristo en el pueblo argentino, su nueva faceta evangélica tras su retiro del fútbol, el retiro de Lionel Messi de @Argentina, el trato de los hinchas en los últimos tiempos y la elección de la mejor dupla en el Barcelona, en #E10 por @SportsSalta. — Equipo 10 (@EquipoDiez) October 19, 2026

Alves se retiró en enero de 2023 después de terminar su etapa con los Pumas y, a sus 43 años, su vida gira en torno a predicar el evangelio cristiano: «¿Jordi Alba-Messi o Alves-Messi? Me quedo con la de Jordi porque son mis amigos. Es mejor mi duplán con Cristo que con Leo», dijo en Equipo Diez. En los próximos días, Dani Alves tiene varios actos, tanto deportivos como religiosos. Aunque todo el mundo ya conoce su faceta en el fútbol, muchos se han unido a él para seguir su nueva faceta evangélica tras colgar las botas.