La UEFA crea el nuevo Balón de Oro para elegir al mejor de la historia y Cristiano arrolla a Messi en las encuestas

El Balón de Oro está a solo una semana de abrir una de las ceremonias más esperadas que se recuerda. Londres será la capital del fútbol mundial el próximo lunes y todos los ojos estarán en los candidatos como Mbappé, Lamine, Dembélé, Kane y muchos más. Sin embargo, no será el único trofeo que dé la UEFA en colaboración con France Football después de anunciarse que se entregará el «mejor Balón de Oro de la historia», o como ellos han bautizado, el B.O.A.T.

La razón de la creación del premio es por la 70.ª edición de la gala. A lo largo de la historia siempre ha habido debate sobre quién ha sido el mejor del mundo y ahora la UEFA ha querido lanzar una encuesta para que vote quien quiera y esté dispuesto a pagar 1 euro para elegir a su campeón. Una votación que se abrió hace unos días y que estará abierta hasta el próximo 27 de octubre hasta medianoche, es decir, justo un día más tarde de entregar el Balón de Oro.

Pero, además de tener el privilegio de poder dar tu voto, aquellos que paguen para hacer la encuesta entrarán en un sorteo para dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro de 2027. Dentro de la lista están los ocho que logró Leo Messi, los cinco de Cristiano Ronaldo y otras leyendas como Di Stéfano, Johan Cruyff, Beckenbauer, Platini, Keegan, Rummenigge, Van Basten y Ronaldo.

Lo más llamativo es que, en apenas unos días desde que arrancaron las votaciones, el que ganaría el B.O.A.T sería el Balón de Oro que ganó Cristiano Ronaldo en 2008, temporada en la que el portugués lideró al Manchester United para ganar la Premier y la Champions, un año antes de fichar por el Real Madrid. Por ahora, el luso tiene el 61% de los votos, muy por encima de otros como los que conquistó Messi en 2012, que cuenta solo con un 13%.

Cristiano y Messi, en plena carrera por los 1.000 goles

Aunque a Cristiano y Messi les quedan pocos objetivos en el final de sus carreras, el reto de alcanzar los 1.000 goles es algo que les ronda la mente. El argentino ha subido la intensidad estos últimos meses y el doblete que marcó el fin de semana pasado contra el Atlanta le suma un total de 936. Sin embargo, el portugués es el que sigue más de cerca, con 981 goles.

De momento, Messi solo puede seguir sumando con el Inter de Miami tras retirarse con la selección argentina. Cristiano tiene pendiente cumplir la sanción con Portugal y apunta a que todo dependerá de sus actuaciones con el Al Nassr. Una carrera cuya línea de meta está más cerca, pero que sigue teniendo reconocimiento por muchos años que pasen.