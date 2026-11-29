El FC Barcelona no ha dado elección a su rival en el 29N. Lamine Yamal ha marcado el primer gol del equipo en el 1-5 ante el Deportivo, tras un movimiento maestro de Dani Olmo que no aparecerá en las estadísticas. El club ha querido destacar la hazaña del extremo con un post en sus redes sociales, donde informan que convierte en el jugador con más goles de menos de 20 años en las cinco grandes ligas europeas.

La explosión del atacante desde sus 16 años le ha permitido romper casi todos los récords de precocidad. Además, con este último tanto ha conseguido entrar en el top 50 de máximos goleadores del conjunto blaugrana, con 63 dianas (14 de ellas en la Champions League).

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐒 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘. 🌟 With his latest goal, Lamine Yamal enters FC Barcelona’s all-time top 50 goalscorers and becomes the highest-scoring player under the age of 20 across Europe’s top five leagues. Another milestone for an extraordinary talent 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2026



El Barcelona sigue imponiendo su dominio en la Liga. Con este triunfo logran ponerse a seis puntos del Real Madrid, que pinchó en casa en su duelo ante el Deportivo Alavés. Los de Hansi Flick quieren acabar el año en la cima de la clasificación y buscarán asegurar un puesto en el top ocho de la Champions.

Lamine Yamal ya ha dejado huella en el Barcelona. El extremo acumula un total de 63 goles y 67 asistencias a sus 19 años. A nivel nacional ha conseguido imponerse en la competición liguera, aunque el club sigue teniendo Europa y la ansiada ‘sexta’ como cuenta pendiente. El equipo vuelve a ser un claro favorito en esta edición, aunque el PSG tiene la oportunidad de revalidar el título por tercera vez de forma consecutiva.

Un Barcelona arrollador

El equipo sigue demostrando una capacidad admirable para anotar goles en los primeros minutos de los encuentros, algo que se ha repetido este domingo. Además, el abanico ofensivo sigue siendo muy amplio, con Raphinha como el principal anotador con 22 goles. El brasileño y el español se entienden a la perfección y está siendo una de las claves de la temporada.