Hansi Flick compareció en la sala de prensa de Riazor para analizar la goleada del Barcelona en jornada electoral contra el Deportivo (1-5) que le permite liderar la Liga con cinco puntos más que el Atlético de Madrid y seis puntos más que el Real Madrid.

«Sabemos que hay muchos partidos y es importante tener la actitud y la mentalidad. Los chicos intentan llevar a cabo lo que queremos y esto es bonito de ver», dijo Hansi Flick tras el partido.

«Después de esas dos derrotas lo pasamos mal. Lo de hoy es fantástico. Ayer vi el resultado, pero no el partido, porque así es como quiero hacerlo», desveló el entrenador del Barcelona.

«El ambiente ha sido increíble, el estadio es brutal… hemos sufrido, pero después del segundo gol hemos controlado mejor el partido», añadió el entrenador del Barcelona.

Sobre la jornada electoral: «Es importante votar. Hablé con los jugadores y me dijeron que han votado».

Sobre la lesión de De Jong: «Frenkie estaba en un buen momento y sí parece que hay lesión en el gemelo. Estábamos felices con su vuelta».

«Le pregunté por qué siempre corre y presiona, pero es como quiere jugar. Tiene hambre de marcar, en la zona peligrosa… y aparte tenemos jugadores que le pueden asistir», comentó Flick sobre el hat-trick de Raphinha.

«El partido contra el Atlético será totalmente distinto. El Cholo tiene un equipo fantástico. Es un entrenador fantástico. No siempre es fácil con él, pero respeto mucho su trabajo y estoy contento de enfrentarnos», dijo el técnico alemán.