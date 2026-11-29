Marc Márquez ha dicho adiós a MotoGP con un último baile a su estilo, con «rock and roll desde el principio». Eso sí, tiene muy clara la decisión que ha tomado. Cuando le preguntaron por las opciones de volver, respondió con rotundidad: «Cero». «Le prometí a mi abuelo que no tensaría más de la cuenta la cuerda y la cuerda estaba muy tensa», agregó el diez veces campeón mundial.

Sobre su despedida, el 93 dijo: «Siento que tomé la decisión correcta. La felicidad que estoy sintiendo, que sentí todo el fin de semana, es inexplicable. El Marc piloto acaba aquí, pero el Marc persona sigue y se lleva un recuerdo del motociclismo, del deporte, increíble, de los aficionados, de la prensa, que siempre lo llevará en el corazón».

El GOAT reconoció que se despidió a su estilo: «El último baile ha sido a mi estilo, rock and roll desde el principio. Luego, intentar gestionar un poquito la carrera y a falta de las últimas diez vueltas, me he dejado ir. Me dije: ‘Me da igual el neumático, me da igual todo, hasta que aguante’. Cuando quedaban 3-4 vueltas, he visto que tocaba la goma dura del neumático, lo que significa que había acabado. He disfrutado de esa última vuelta, mirando incluso a la grada, para que quedara grabado en mi corazón».

Respecto a qué echará de menos de MotoGP ahora que se va, señaló: «Lo que más vas a echar de menos es la adrenalina y vivir los buenos momentos que son, sobre todo, los de las victorias. Pero la adrenalina que te da la moto, en una sesión de clasificación, una carrera, y luego, cuando sale bien, es una explosión de emociones, que me siento un privilegiado de poder vivirlo. La otra cosa que voy a echar de menos es compartir pista con mi hermano. Para mí, ha sido lo mejor de mi carrera deportiva, poder compartir podios con él, poder ser campeones y subcampeones el año pasado. Parecía algo que bueno… pero primero y segundo en el Mundial de MotoGP no es nada fácil. Luego, lo que me ha enseñado el deporte, que esto ya queda ahí; no lo voy a echar de menos eso porque lo he aprendido. Me ha enseñado una filosofía de vida, unos valores que creo que me van a servir también en mi futuro».

Preguntado por si no se va a arrepentir de la decisión, dijo de broma: «Ya me estoy arrepintiendo». Pero luego explicó que «no. Las decisiones, a veces, son duras de tomar, pero le prometí a mi cuerpo que me ayudara con un empujoncito en estas últimas carreras y lo prometido hay que cumplirlo. Le prometí a mi abuelo que no tensaría más de la cuenta la cuerda y la cuerda estaba muy tensa, tengo muchos puntos al límite. Lo reconocí y no tengo vergüenza en hacerlo, he empezado a sentir el miedo a las lesiones, sobre todo a la de la vista. Ahí fue un punto, en mayo, en Le Mans, me caigo, la operación en el hombro, doble visión 12 horas y, luego, al cabo de una semana, para acabar de rematarlo, ves a tu hermano en la tele que no sabías qué había pasado. Eso fue un golpe duro. Luego, está la habilidad que el cuerpo olvida los malos momentos y volví a competir, a arriesgar, a darlo todo, como buen profesional que he sido siempre, pero, poco a poco, veía que tocaba tomar esa decisión».

Del susto que le dio su hermano Álex tras ser trasladado al hospital por la mañana, Marc aseguró: «Ha sido un fin de semana de película, el mejor guionista no lo hace. Ayer, fuego en la moto, llamas, doble long lap… Esta mañana, me levanto, abro la puerta del motorhome, que dormimos en el mismo motorhome, por ahí, él medio blanco, pálido, que no podía levantarse, que se mareaba, ambulancia, doctores, bombona de oxígeno… Pero me ha gustado más el abrazo que le he dado en el pit lane y el que le he podido dar al final. En carrera, hemos podido compartir muchas batallas en muchos momentos y muchos podios».

Sobre si existe alguna opción de volver, Márquez fue muy claro: «Cero. En el tema físico, tú le puedes echar horas, lo he hecho y puedes insistir y persistir y adaptarte una y otra vez, pero es que está el tema de la cabeza. Cada vez que me toca la cabeza en el suelo en una caída, es visión doble. Hablando con el doctor, Bernardo Sánchez, que tanto me quiere, como un hijo, me dice: ‘Depende de cómo sea el golpe, verás 12 horas, 48, un mes, dos o se quedará y te tendrán que volver a operar. La ciencia avanza y algo encontraría, porque es el mejor doctor de la vista que he encontrado’. Hay el miedo ese. No tengo vergüenza en decirlo, que te puede pasar, porque continuaré yendo en moto, entrenando en motocross, en motos de carretera. Te puede pasar, sí, incluso montando en la bici, pero es probabilidad estadística: menos riesgo, menos probabilidad de que te pase».

De la idea de tener un hijo piloto no quiere ni hablar: «Pobrecito, no. Lo digo por la presión. El apellido pesa demasiado y lo he podido comprobar con mi hermano Álex. Porque se llama Márquez, si tuviera otro apellido, sería una persona muy reconocida. Él siempre lo ha sabido llevar muy bien, pero creo que no tiene que ser nada fácil ser el hermano de. Él es dos veces campeón del mundo, una vez subcampeón del mundo de MotoGP, así que… primero hay que hacer el hijo y luego, veremos. Que salga sano, eso es lo más importante, pero no está en planes recientes, no os asustéis».

La afición le acompañó en toda la carrera y, preguntado por si se le había caída alguna lágrima en la última vuelta, comentó: «Sólo faltaba eso, entonces sí que me adelanta Pedro. En la vuelta de honor, ha habido emoción, felicitaciones de los otros pilotos. Luego, cuando me han montado ahí en la grada, ver la reacción de la gente… Estaba muy concentrado, he cumplido mi sueño. Llegué a MotoGP en 2013 en el podio y me voy en 2026 en el podio. La última vuelta, cuando me he girado en la recta de atrás a ver el público, quería ver cómo estaban y los he visto a todos de pie, aplaudiendo, y eso me ha hecho cagarla en la siguiente, cometer el error de la marcha porque la emoción ahí ha impactado mucho».