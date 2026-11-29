La participación en esta jornada electoral en la Comunidad Valenciana es 3,07 puntos superior a la de la media de España. En concreto, en la Comunidad Valenciana han votado el 71,22% de los electores frente al 68,15% de media en España. Además, la participación en estos comicios de 2026 en la Comunidad Valenciana se sitúa en 13,29 puntos porcentuales por encima de en 2023 a esta misma hora. Ahora mismo, es la segunda autonomía con mayor participación, después de la Comunidad de Madrid.

Por provincias, en Alicante ha votado el 69,54% de los electores. Es decir, que la participación se ha incrementado en esta provincia un 12,83% respecto a las elecciones generales de 2023. En la provincia de Valencia, ha votado el 72,26% del censo electoral. Es decir, un 13,24% más que en los comicios de 2023. Y, en Castellón, ha votado el 71,47% de los electores. Un 12,61% más que en julio de 2023. En Elche, la tercera ciudad por número de habitantes de la Comunidad Valenciana, ha votado a las 18:00 horas un 72,17% del censo electoral. Lo que supone un 12,44% más que en 2023.

Hay que recordar que en el anterior avance, el de las 14:00 horas, en Alicante la participación se situaba en el 49,81%. Es decir, 4,41 puntos más que el 45,03% de julio de 2023. En la provincia de Valencia, la participación era aún mayor. En concreto, ascendía a un 51,58%. Por tanto, 4,81 puntos porcentuales por encima de 2023. En Castellón, también superaba el 50%. Y se sitúa en el 51,39%, lo que supone 4,91 puntos más que en 2023.

En la jornada electoral de este último domingo del mes de noviembre, están llamados a las urnas más de 3,8 millones de personas en la Comunidad Valenciana. De ellas, un total de 152.539 son españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes, lo que se conoce como voto CERA. Más de 3,7 millones de electores son los residentes en una de las tres provincias que componen el territorio de la Comunidad Valenciana.

De ellos, 1,9 millones de electores están llamados a votar en la provincia de Valencia; 1,3 millones de electores en la provincia de Alicante y 448.205 en la de Castellón.