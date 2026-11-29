La participación en esta jornada electoral en la Comunidad Valenciana alcanza el 50,94% a las 14:00 horas de este domingo. Un dato que supera en un 4,70% la participación que se produjo en la jornada de las elecciones generales de 2023 a esa misma hora, cuando la participación llegó al 46,24% en esta misma autonomía. Dos años después de la trágica Dana y de la imagen huyendo de Pedro Sánchez, el galgo de Paiporta.

En el conjunto del Estado español, la participación, también a las 14:00 horas, se sitúa en el 45,74% y está cinco puntos porcentuales por encima de la que se produjo a esa misma hora, en 2023. Por autonomías, la participación en la Comunidad Valenciana es la mayor de España, seguida por La Rioja, con un 50,85%. Todo ello, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en su página web.

OKDIARIO ya ha avanzado esta misma mañana la gran participación que se ha estado produciendo en las primeras horas de esta jornada electoral en las localidades de la Comunidad Valenciana, a tenor de la gran afluencia que se está produciendo en los colegios electorales. En Paiporta, en la conocida como zona cero de la DANA, en uno de los colegios electorales, ubicado en un centro educativo, las colas atravesaban el patio, hasta alcanzar una participación definida como «nunca vista» en esa misma localidad.

Por provincias, en Alicante la participación se sitúa en el 49,81% a las 14:00 horas. Es decir, 4,41 puntos más que el 45,03% de julio de 2023. Es decir, de la anterior convocatoria de elecciones generales. En la provincia de Valencia, la participación es aún mayor. En concreto, asciende a un 51,58%. Por tanto, 4,81 puntos porcentuales por encima de 2023. En Castellón, también supera el 50%. Y se sitúa en el 51,39%, lo que supone 4,91 puntos más que en 2023.

El próximo avance de participación está previsto para las 18.00 horas. Es decir, dos horas antes de que se produzca el cierre de los colegios electorales. No será hasta las 22.30 horas cuando el Gobierno comparezca para dar cuenta de los resultados provisionales de estas elecciones generales.

En la jornada electoral de este último domingo del mes de noviembre, están llamados a las urnas más de 3,8 millones de personas en la Comunidad Valenciana. De ellas, un total de 152.539 son españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes, lo que se conoce como voto CERA. Más de 3,7 millones de electores son los residentes en una de las tres provincias que componen el territorio de la Comunidad Valenciana.

De ellos, 1,9 millones de electores están llamados a votar en la provincia de Valencia; 1,3 millones de electores en la provincia de Alicante y 448.205 en la de Castellón.