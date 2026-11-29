Arrivederchi. Se despide España de la Davis en la que más favorita era. En Bolonia suena sarà perché ti amo, se lo canta un país entero a la Ensaladera, la cuarta consecutiva y la quinta de toda su historia después de rendir (6-2, 7-5) en dobles a Granollers y Alcaraz, una especialidad amarga para el murciano. Cayó en los Juegos Olímpicos de 2024 junto a Nadal, en la Davis de 2024 junto a Granollers y repite caída y compañero en la Davis 2026. España vuelve a quedarse en la orilla. Bravissimo, Italia.

Quién ha ganado la Copa Davis 2026

La final de la Copa Davis ha coronado como campeona a Italia por tercer cuarto consecutivo. El equipo transalpino, capitaneado por Filippo Volandri, ha firmado un póker de títulos prácticamente sin precedentes en la era moderna de la Copa Davis, sólo superado por Estados Unidos que logró cinco coronas consecutivas. Italia, además, suma 17 eliminatorias seguidas con triunfo.

Qué país ha ganado más veces la Copa Davis

Desde su primera edición en el año 1900, la Copa Davis se ha celebrado en total de 113 ocasiones y cuenta con un nutrido palmarés. Durante más de un siglo de historia, el torneo ha sufrido modificaciones y ha ampliado notablemente el número de naciones participantes. En este contexto, países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia fueron los grandes dominadores de los inicios de la Copa Davis.

Estados Unidos lidera la clasificación con 32 ensaladeras, imponiéndose a los 28 títulos de Australia. Los estadounidenses no levantan el trofeo desde 2007, mientras que el último título de los oceánicos data del 2003. Con su triunfo, Italia recorta diferencias con España y se sitúa a dos títulos del sexto puesto que ocupa el combinado español.

El palmarés de la Copa Davis

La Copa Davis ha conocido un total de 16 campeones en sus 125 años de historia. Un reparto de títulos que remarca el dominio de ciertos países en un torneo que tuvo una participación reducida de países durante sus inicios y en el que, hasta 1972, el vigente campeón accedía de forma directa a la final. Estados Unidos domina el palmarés de un título que no ganan desde 2007, hace casi dos décadas.

Estados Unidos: 32

Australia: 28

Francia: 10

Gran Bretaña: 10

Suecia: 7

España: 6

Italia: 5

Rusia: 3

Alemania: 3

República Checa: 3

Croacia: 2

Argentina, Serbia, Suiza, Canadá y Sudáfrica: 1