Las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre no sólo decidirán quién ocupará el Palacio de la Moncloa durante la próxima legislatura. También determinarán quiénes serán los 350 representantes que ocuparán los escaños del Congreso de los Diputados. Una de las preguntas que más curiosidad despierta después de cada cita con las urnas es cuánto cobran los políticos por desempeñar esta responsabilidad. La respuesta no es igual para todos, ya que existe un sueldo base común, pero las indemnizaciones y los complementos pueden elevar considerablemente la cantidad mensual.

El sueldo base de los diputados en 2026

Según el régimen económico publicado por el propio Congreso de los Diputados, la asignación constitucional de los parlamentarios en 2026 es de 3.366,99 euros brutos al mes. Esta cantidad es idéntica para los 350 representantes, independientemente del partido político al que pertenezcan o de la provincia por la que hayan conseguido su escaño.

El sueldo base se percibe en 14 pagas y está sometido a las correspondientes retenciones fiscales. Por tanto, no es la cantidad que necesariamente llega a la cuenta bancaria de cada diputado, ya que el importe final depende de la tributación y de las circunstancias personales de cada uno.

Más de 5.500 euros para los elegidos fuera de Madrid

A esta asignación se añade una indemnización mensual destinada a cubrir los gastos derivados de la actividad parlamentaria. Su cuantía depende de la circunscripción electoral por la que haya sido elegido cada representante.

Los diputados elegidos por Madrid reciben 1.032,38 euros mensuales por este concepto, por lo que la suma de ambas partidas alcanza los 4.399,37 euros al mes. En cambio, quienes obtienen su escaño por cualquier otra provincia reciben 2.162,85 euros de indemnización, elevando la cantidad conjunta hasta los 5.529,84 euros mensuales, sin contar posibles complementos.

Los complementos que pueden aumentar el sueldo

No todos los diputados cobran lo mismo. Aquellos que ocupan responsabilidades dentro de la Mesa del Congreso, la Junta de Portavoces o las diferentes comisiones tienen derecho a complementos económicos adicionales.

El presidente del Congreso, por ejemplo, recibe 3.683,74 euros mensuales como complemento por pertenecer a la Mesa, otros 4.000,26 euros en concepto de representación y 3.279,85 euros de libre disposición. En el caso de los vicepresidentes y secretarios, las cantidades son inferiores, aunque también cuentan con complementos específicos.

Los portavoces de los grupos parlamentarios y los presidentes de comisión también reciben cantidades adicionales por las responsabilidades que desempeñan. Estos complementos varían según el puesto y no todos son acumulables.

Otros beneficios: transporte, teléfono y alojamiento

Además de las retribuciones económicas, el Congreso proporciona diferentes medios para facilitar el trabajo de sus representantes. Entre ellos figuran el transporte público para desplazamientos relacionados con su actividad, una tarjeta de taxi en Madrid con un límite anual de 3.000 euros para quienes no disponen de coche oficial y dispositivos electrónicos para desarrollar sus funciones.

Por tanto, conseguir uno de los 350 escaños del Congreso supone acceder a una retribución que parte de los 3.366,99 euros brutos mensuales, pero que puede superar ampliamente esa cantidad cuando se añaden las indemnizaciones y las responsabilidades parlamentarias.