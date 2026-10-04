Charles Chaplin, director de cine: «Yo creo que la fe es la precursora de todas nuestras ideas. Sin fe, nunca podría haber evolucionado la hipótesis, la teoría, la ciencia o las matemáticas»

Charles Chaplin no fue sólo un director de cine para el mundo. El actor, cineasta, productor y guionista es además uno de esos tótems artísticos que, casi medio siglo después de su fallecimiento, sigue siendo un icono inmortal del séptimo arte. Y eso es debido, por supuesto, a algunas de sus grandes obras maestras como Luces de la ciudad (1931), Tiempos modernos (1936) o El gran dictador (1940). Pero también, gracias a sus profundas reflexiones sobre la condición humana.

Puede que el adagio popular más repetido cuando se le recuerda sea el de que «Para reír de verdad, debes ser capaz de tomar tu dolor y jugar con él» o su vital filosofía de vida en la que comparaba la misma como una obra de teatro que se debe sentir «intensamente». Sin embargo, aunque la disertación que recordamos hoy no es tan conocida, sí que representa el reflejo de un artista que pensaba como un explorador del mundo de las ideas, que nos recordaba constantemente cómo la razón necesita un punto de partida como la fe. Sin que esta, quede relegada al simple hecho de ser un dogma.

Para Chaplin, la fe no es un dogma, sino un impulso: «En el reino de lo desconocido existe un poder infinito para el bien»

La reflexión que traemos hoy se pronunció por primera vez en ‘My Autobiography’, la autobiografía que Chaplin publicó en 1964: «Yo creo que la fe es la precursora de todas nuestras ideas. Sin fe, nunca podría haber evolucionado la hipótesis, la teoría, la ciencia o las matemáticas».

Si extendemos la cita, el pensamiento abarca un concepto que trasciende lo que a priori podría parecer una defensa del valor estrictamente religioso. No obstante, Chaplin completaba esa idea de la siguiente forma: «Creo que la fe es una extensión de la mente. Es la llave que niega lo imposible. Negar la fe es refutarse a uno mismo y al espíritu que genera todas nuestras fuerzas creativas. Mi fe está en lo desconocido, en todo aquello que no comprendemos mediante la razón (…) En el reino de lo desconocido existe un poder infinito para el bien».

El cineasta nunca se definió a sí mismo como alguien religioso en el sentido tradicional. Un impulso que se vertebraba en un gesto de confianza hacia lo desconocido, entendiendo que creatividad y conocimiento se dan la mano cuando nos atrevemos a creer en aquellas cosas que todavía no se han probado.

¿Dónde podemos ver las mejores películas de Chaplin?