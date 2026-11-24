Los docentes madrileños han bloqueado este martes con sus vehículos varias autopistas en dirección a la capital debido a la huelga educativa. Los manifestantes circulan con sus turismos a 20 km/h, una marcha lenta que ha complicado la hora punta en los accesos por las radiales y la M-607 con fuertes retenciones.

A las 7:00 de la mañana, los coches han partido en ocho columnas desde San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá, lo que ha provocado congestión circulatoria en la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-6, la A-42 y la M-607.

Un poco más tarde, a las 8:30 horas, las principales complicaciones se registraban en la A-1, desde San Agustín de Guadalix hasta Valdelaguna, así como en la A-2, entre Alcalá de Henares y Canillejas, y en la A-6, desde Las Rozas a Aravaca, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las retenciones en las entradas por la A-2 han llegado desde el final de Alcalá de Henares, pasando por Torrejón de Ardoz, hasta Canillejas y la incorporación a la vía de circunvalación M-30, con congestión bastante continua a lo largo de la hora punta.

Más intensidad circulatoria han registrado la A-6, desde Las Rozas hasta Aravaca y la incorporación de la M-30, y en la M-607, a la altura de esta localidad.

También en las vías de circunvalación M-40, con retenciones en los puntos habituales y más intensidad circulatoria que un día habitual en sentido norte, y en la M-50, con más congestión de la normal en Fuenlabrada, en ambos sentidos, y en Perales del Río y Rivas, en sentido A-2.

🚗🚲 MARCHA LENTA POR LA #EducaciónPública (24-11-2026) 🚗 EN COCHE · Salidas, 07:00h.

🚲 EN BICI Salidas, 08:00 hacia Cibeles.

📍 En Sol: 12:00 en Puerta del Sol. Indicaciones 𝘆 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿 👇🏼

https://t.co/RwhkQuLbp3 #HuelgaIndefinida https://t.co/19rKyPDCSh — Marea Verde Madrid #HuelgaEducativa14O (@VenaMareaVerde) November 23, 2026

Todos los turismos de la protesta van decorados con carteles con lemas en defensa de la educación pública; avanzan así hacia la capital con la intención de llegar hasta la Puerta de Sol, donde hay convocada una concentración a las 12:00 del mediodía.

Por otra parte, otras cuatro columnas de bicicletas partieron de Plaza Elíptica y de las estaciones de Metro Miguel Hernández, Ciudad Lineal y Tetúan para confluir en Cibeles. A las 9:30 han empezado a realizar una ruta circular por el Paseo de la Castellana. A las 12:00 se juntarán con los otros vehículos en Sol.