La huelga de maquinistas de Renfe ha complicado la movilidad en Madrid durante la hora punta de este martes 17 de noviembre. Los problemas en la red de Cercanías han obligado a miles de viajeros a buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y centros de estudio, mientras el Metro y los autobuses afrontan un considerable incremento en la demanda de sus servicios. La situación ha dejado importantes aglomeraciones en varias estaciones en Madrid. En Atocha, apenas han circulado trenes durante las primeras horas de la mañana.

La estación madrileña se ha convertido en uno de los principales puntos afectados por el paro ferroviario; a las 07:20 horas apenas había pasado un tren por Atocha desde el comienzo de la jornada. El único convoy registrado ha llegado a las 07:06 horas y tenía como destino Recoletos, Chamartín y Nuevos Ministerios. Decenas de pasajeros se acumulan en los accesos de Cercanías a la espera de poder continuar sus desplazamientos. El personal de seguridad de Renfe está impidiendo el acceso a los andenes ante la falta de circulación.

Ante este escenario, la propia compañía ha recomendado a los usuarios que recurran a otros medios de transporte. Cercanías Madrid ya había advertido de las importantes alteraciones que sufriría el servicio durante este martes e incluso ha alertado de posibles incidencias en los últimos trenes del lunes. La operadora ha atribuido los problemas al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos para la jornada.

Metro prevé un 5% más de viajeros

El colapso ferroviario ha trasladado parte de la presión a los demás medios de transporte público de la capital. Metro de Madrid calcula que recibirá un 5% más de pasajeros respecto a una jornada habitual como consecuencia de la huelga. Los intercambiadores y las estaciones con mayor conexión entre transportes son algunos de los puntos en los que se espera una mayor concentración de usuarios.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha activado todos sus recursos disponibles para hacer frente al aumento de viajeros. El dispositivo contempla una coordinación entre Metro, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y los servicios interurbanos para atender las necesidades de desplazamiento de los usuarios afectados por la interrupción del servicio ferroviario.

La situación recuerda a lo ocurrido durante la anterior jornada de huelga el pasado 10 de noviembre, cuando Renfe comunicó que el 91,87% de los trenes programados fueron suprimidos y otro 2,38% no llegó a salir. Según el balance de la compañía, aquella convocatoria afectó a 512.000 viajeros.

Renfe denuncia el incumplimiento de los servicios mínimos

Cercanías Madrid ha denunciado durante la mañana de este martes el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes con motivo de la huelga ferroviaria. La compañía ha advertido de que la circulación se está viendo seriamente afectada por la falta de trenes y ha recomendado a los usuarios buscar medios de transporte alternativos para completar sus desplazamientos.

📢 ACTUALIZACIÓN 📢 Cercanías Madrid informa

⚠️ Con motivo de la huelga convocada por el sector ferroviario para hoy, 17 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. 🚆 Se recomienda buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales. Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 17, 2026

El Ministerio de Transportes había fijado unos servicios mínimos del 75% durante las franjas de hora punta, comprendidas entre las 6:00 y las 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30. Durante el resto de la jornada, el porcentaje obligatorio se reduce al 50%. Sin embargo, según ha denunciado la compañía, los maquinistas no están respetando las circulaciones establecidas, lo que está agravando las incidencias en Cercanías Madrid.

La convocatoria, respaldada por el Comité General del Grupo Renfe, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la CGT, el Sindicato Ferroviario Intersindical y Alternativa Ferroviaria, reclama mejoras en la seguridad ferroviaria, un refuerzo del mantenimiento de las infraestructuras y medidas relacionadas con las condiciones de trabajo de las plantillas. Aunque durante las negociaciones con el Ministerio de Transportes se han producido algunos avances, las organizaciones convocantes consideran que todavía quedan cuestiones pendientes.