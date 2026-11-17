La huelga ferroviaria de este martes, 17 de noviembre, amenaza con alterar los desplazamientos de más de 1,5 millones de viajeros en España. ante las importantes incidencias previstas durante la jornada.

La protesta, convocada por Semaf, CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales, comenzó a medianoche y se prolongará hasta las 23.59 horas. El paro afecta a los servicios de Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y transporte de mercancías.

En Cataluña, Rodalies ha advertido de dificultades para garantizar los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, que obligan a mantener el 66% de los trenes en hora punta y el 33% durante el resto del día. Sin embargo Rodalíes denuncia que sólo circula el 50% de lo comprometido. Una diferencia de 16 puntos porcentuales, que en cuestión de trenes, se nota.

Por su parte, Cercanías Madrid ha pedido a los usuarios buscar alternativas de transporte. El Ministerio de Transportes ha fijado una circulación mínima del 75% en hora punta y del 50% en las demás franjas horarias

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha anunciado que mantendrá disponibles todos sus recursos y coordinará Metro, autobuses urbanos e interurbanos para absorber posibles incrementos de demanda.

Hasta 90 trenes cancelados

El impacto económico y operativo también alcanza a la Alta Velocidad. La programación contempla 90 cancelaciones sobre 312 circulaciones previstas entre Renfe, Iryo y Ouigo.

En Renfe, los servicios mínimos garantizan el 72% de los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, mientras que Media Distancia mantiene una cobertura media del 65%. En mercancías, el porcentaje establecido es del 26%.

Los sindicatos reclaman mayores inversiones en seguridad ferroviaria, mantenimiento de infraestructuras y contratación de personal. Aunque reconocen avances en las negociaciones con Transportes, consideran insuficientes las medidas anunciadas.

La jornada llega después de la huelga del 10 de noviembre, cuando Renfe denunció que se había suprimido el 91,87% de los trenes de Cercanías Madrid, con 512.000 viajeros afectados.