Los profesores anti-Ayuso contra los trabajadores: bloquean durante unos minutos la línea 5 del Metro

El colectivo de profesores que encabeza la huelga educativa indefinida contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha bloqueado este miércoles durante unos minutos la línea 5 del Metro de Madrid, cumpliendo, parcialmente, con el objetivo que habían prometido horas antes a través de las redes sociales coincidiendo con la huelga general. Los profesores anti-Ayuso han provocado pequeños parones entre las estaciones de Callao y Gran Vía, bloqueando también los andenes para que los ciudadanos madrileños no pudieran acceder a los trenes.

La reunión de la denominada marea verde se ha producido en dos puntos de la línea 5 de Metro de Madrid, en concreto en el tramo que une las estaciones de Alonso Martínez y La Latina. El punto de encuentro estaba entre medias de ambos lugares, entre Callao y Gran Vía, donde se han producido pequeños parones en ambas direcciones de la línea, que no han superado los 15 minutos de duración.

En la estación de Callao se ha agrupado el mayor número de huelguistas del colectivo de docentes anti-Ayuso, hasta el punto de que han imposibilitado el acceso por los andenes, colapsando el funcionamiento normal de la línea de Metro.

Tal y como muestran las imágenes, los trenes han tenido que pararse brevemente ante la actuación de los huelguistas, si bien se ha podido recuperar el funcionamiento normal en cuestión de minutos. Los miembros del colectivo llamado Asamblea Menos Lectivas han continuado avivando la huelga, altavoz en mano, cumpliendo así con su propia premisa de colapsar el Metro para que los ciudadanos madrileños no pudieran acudir a sus puestos de trabajo.

A través de su Instagram, Menos Lectivas convocaban una manifestación en la línea 5 de Metro de Madrid el martes, con un mensaje que no dejaba lugar a dudas sobre la intención de los activistas. «Vente de verde, la idea no es apoyar el uso del metro en plena huelga general, sino llenarlo y que no quepa ni un alfiler y que ningún alfiler pueda ir a sus centros de trabajo ni irse de compras», transmitían en la cuenta.

En el plan de los docentes en huelga indefinida se incluían dos fases de manifestaciones. Por la mañana, piquetes en los colegios e institutos para que, tal y como transmitieron, «la palabra normalidad no salga ni en el diccionario». Después, cada profesor debía acudir a la estación de la línea 5 que tenga más cerca y dirigirse hacia el centro de la capital, con una cita fijada a las 11:00 horas entre Callao y Gran Vía, donde se han producido los parones.