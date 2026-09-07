Muere un luchador profesional en pleno ring durante un combate

La muerte de Andy Williams, conocido en el mundo de la lucha libre profesional como The Butcher, ha provocado una enorme conmoción tanto en el wrestling como en la música. El luchador de 48 años falleció después de sufrir una emergencia médica durante un combate celebrado el pasado sábado 5 de septiembre en Millvale, Pensilvania, una localidad situada en las inmediaciones de Pittsburgh.

Andy Williams se desplomó al término de un combate por parejas y pese a la rápida intervención de los servicios médicos fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Por el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido comunicada, aunque todo apunta a un infarto.

El dramático suceso tuvo lugar durante un evento organizado por Enjoy Wrestling en el Mr. Smalls Theatre. Andy Williams participaba junto a su histórico compañero Jesse Guilmette, conocido en los cuadriláteros como The Blade, frente al equipo TME. Según los testimonios recogidos tras lo ocurrido, el luchador comenzó a encontrarse mal en los últimos momentos del combate y terminó desplomándose cuando la pelea ya llegaba a su final. La organización confirmó inmediatamente que los médicos presentes en el recinto acudieron a atenderle y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la ambulancia. La gravedad de la situación obligó además a cancelar el resto del espectáculo.

Luto por Andy Williams

La noticia de su muerte circuló rápidamente por las redes sociales y provocó una oleada de mensajes de pésame. Andy Williams era una figura especialmente conocida por los aficionados de All Elite Wrestling (AEW), empresa en la que alcanzó una gran popularidad bajo el personaje de The Butcher. Junto a Jesse Guilmette formó durante años una de las parejas más reconocibles de la compañía, The Butcher and The Blade, con una estética inconfundible y una presencia física que le convirtió en uno de los luchadores más llamativos de la promoción. Su trayectoria en la lucha libre se había desarrollado durante más de una década y su paso por AEW comenzó en 2019, después de haberse labrado un nombre en el circuito independiente.

Pero Andy Williams era mucho más que un luchador. Antes de consolidarse sobre el ring, ya había alcanzado popularidad en el mundo de la música como guitarrista y miembro fundador de la banda de metalcore Every Time I Die, grupo que ayudó a fundar a finales de los años noventa y con el que desarrolló una extensa carrera antes de su disolución en 2022. Posteriormente también formó parte del proyecto Atomic Rule. Su capacidad para compaginar dos carreras tan exigentes hizo que se ganara el respeto de compañeros y seguidores de ambos mundos.