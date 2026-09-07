Ayuso: «Si fuera presidenta, rompería relaciones con Marruecos»

Cualquiera diría que, por culpa de la oleada de incendios que ha asolado el suroeste de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) no se ha cogido vacaciones. Porque vuelve con más fuerza que nunca y con ganas de dar la batalla a un Pedro Sánchez que continúa obsesionado con ella, tal vez más que nunca. Ni rastro de cansancio ni de miedo tras un agosto en el que algunos medios dedicaron más horas y más líneas al ático que ella no compró ni ocupó que a la invasión de Ceuta. La presidenta de la Comunidad exige la expulsión inmediata de las 20.000 personas enviadas por Marruecos que quedan en la Ciudad Autónoma, añade que si de ella dependiera rompería relaciones con nuestros vecinos de sur y militarizaría la frontera para evitar nuevas entradas masivas. Lanza otro aviso a un navegante anodino llamado Arcadi España, ministro de Hacienda, y a su jefe, Pedro Sánchez: luchará con todas las armas legales a su alcance para impedir un modelo de financiación autonómica que «quitará 800 millones a los madrileños para dárselos a Illa». Sospecha que el presidente del Gobierno estirará la legislatura hasta el máximo legal para «indultar a Begoña» y que intentará un megapucherazo con esa Ley de Nietos que ella vio venir antes que nadie. Ayuso y Sánchez o dos formas de ver la política. La de quien no se va en agosto porque su región está literalmente en llamas y la de quien, por el contrario, se fuma un puro en La Mareta mientras se viola la integridad territorial de la nación que prometió defender. PREGUNTA.- ¿Qué tal, presidenta?

RESPUESTA.- Muy bien, encantada.

P.- Hemos recorrido todo el circuito, hay mucha bandera de España, ¿no? Esto es un poco facha, un poco fascista, un poco reaccionario. Y esa bandera que es más grande que la de Colón…

R.- Sí, estamos hablando del Gran Premio de España de Fórmula 1 luego es un acontecimiento mundial al servicio de España y lo que se quiere sobre todo es mostrar al mundo lo que es capaz de hacer nuestro país.

P.- En cada curva, en la recta, en todas partes está la bandera de España. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, seguramente hubiera preferido banderas de Bildu.

R.- Vamos, eso seguro porque llama patriotero a todo aquello que lleva la bandera. Éste va a ser el mejor circuito Fórmula 1 del momento y nuestra marca nacional va a seguir creciendo a ojos de todos. Hay que tener en cuenta que es el único circuito semiurbano que está junto a un hospital, junto a un aeropuerto y que ahora tiene una línea de metro pero dentro de poco tendrá otra. No hay un circuito con estas calidades ni con este trazado.

P.- La verdad es que lo que hemos visto es impresionante, descomunal, de esto no hay en el mundo.

R.- Además, aparte del talento de la Fórmula 1 en cuanto a ingeniería o motor aquí se une lo español, que la gente esté a gusto, que si viene con niños tenga cosas que hacer, que si quiere comer rico tenga una amplia variedad… Esos pequeños detalles que nos hacen diferentes a los españoles.

P.- Está muy bien la zona llena de bares y restaurantes, que parece la Plaza Mayor, con sitios muy conocidos, ¿eso a quién se le ocurrió?

R.- Bueno, es la forma de ser de Madrid. Desde luego, a Ifema Madrid, y yo, cuando he estado en alguna reunión con el director y la gente que mueve la Fórmula 1 sí que les pedí que atendieran mucho a los productos gastronómicos, también a los de Madrid. Es más, cuando estuvimos en Texas tuvimos una reunión y lo primero que dije es que tenía que haber productos de Madrid. Me importa mucho. Con la calidad que tenemos en la Comunidad de Madrid, los productos gastronómicos, la gente tan esforzada del campo… sería una pena que la gente no saboreara todo eso y los productos de toda España, vaya. Así que para nosotros ha sido importante, pero también las facilidades, la comodidad, la seguridad, la eficacia, la eficiencia… Todo lo que estamos viendo.

P.- A mí tanta bandera de España me encanta, soy muy fascista, muy facha, pero me encanta.

R.- A mí me chifla también porque esto es España y lo que queremos es que la gente se sienta en Madrid, en España.

P.- ¿Qué le ha parecido la curva peraltada?

R.- Es un espectáculo para quienes lo visitan y también lo va a ser para los pilotos porque hay un momento en el que sólo ves asfalto y el cielo de azul de Madrid, es de una belleza única. La gente se lo va a pasar bien, le va a gustar. Y otra cosa que celebro es que todo el mundo sabe que cuando viene a Madrid hay mucho más. Estás cerca del centro de la ciudad y hay una variedad enorme.

P.- Dicen que va a ser el circuito con más transporte público del mundo.

R.- Exacto. Tienes los bares, los restaurantes, los museos, las tascas, los rincones, el patrimonio natural y cultural de la Comunidad de Madrid, que es único. Y, además, las provincias limítrofes. Creo en España por encima de cualquier cosa y quiero que con nosotros crezca Castilla- La Mancha, Castilla y León… Además, la conexión de Madrid con el resto de comunidades va a permitir que el que venga aquí pueda ir y volver a Sevilla, disfrutar de Segovia, de Toledo, de Cuenca, Guadalajara… En fin, de todo lo que somos. Lo bueno del circuito es que esto es mucho pero aún queda muchísimo más por ver y disfrutar cuando acaba.

P.- Usted dijo que el Gran Premio no iba a costar un solo euro al contribuyente, ¿lo puede afirmar a día de hoy?

R.- Sí. A los puestos de trabajo directos e indirectos hay que añadir los impuestos directos que va a dejar en la Comunidad de Madrid -más de 80 millones de euros- y que lo vean más de 100 millones de personas en todo el mundo. Cada día habrá aquí más de 140.000 personas. Si después de esto hiciera falta dinero público, ¿por qué el premio de Fórmula 1 de Cataluña puede contar con 40 millones y Madrid cero? Yo creo que el éxito va a ser tan grande que no va a hacer falta, pero si hiciera falta la gente debería entender que esto es una inversión buena para todos.

P.- Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que es un personaje pintoresco, ha dicho que el Gran Premio no va a aportar nada a los madrileños ni a Madrid y que acabará generando sobrecostes, ¿qué tiene que responderle?

R.- Que si fuera una comunidad socialista, como son tan sectarios, les parecería genial y estarían pavoneándose por ahí. Pero como no son ellos sino un gobierno del Partido Popular el que está detrás del impulso -porque esto es gracias a Ifema, a la sociedad civil, a las empresas y a mucha gente- no pueden soportar que a Madrid le vaya bien, que a nosotros nos vaya bien, que la gente sea feliz y que mire con alegría y con altura de miras todo lo bueno que nos podemos dar como región internacional que somos.

P.- ¿Va a venir el presidente del Gobierno?

R.- No sabemos nada de él. No sé si tendrá interés porque no soporta que a Madrid le vaya bien. No soporta a la gente libre ni las sociedades libres. Necesita desguazar España y en eso está desde hace ya muchos años. No soporta todo aquello que le da sentido de nación a este país, como el Rey, la Corona, Madrid, la Guardia Civil, las instituciones. Por eso creo que no va a querer acompañar el éxito de Madrid ni ahora ni nunca. De hecho, no hace otra cosa que perjudicarla por mil frentes.

P.- ¿Y no va a venir ningún ministro o representante del Gobierno central?

R.- Lo desconozco, pero estoy convencida de que no se alegran.

P.- ¿Y el amigo de Bildu y de ETA, el delegado del Gobierno?

R.- No sé nada de él pero nunca está donde se le necesita, sólo donde pueda hacer daño porque para eso es el delegado del sanchismo en Madrid. Evidentemente, no estará donde se le necesita sino donde el amo le ponga, porque para eso está ahí, para intentar hacer daño. Pero nadie sabe quién es, con lo cual…

«Sánchez está tremendamente secuestrado por Marruecos»

P.- ¿Qué le parece lo de Ceuta?

R.- Me parece que es una tragedia y el preludio de mucho más. Esto no empieza aquí. Empieza con el abandono del Sáhara, de Gibraltar, del puerto de Algeciras, de los intereses de todos los pescadores de la zona de La Línea y con las amenazas del Gobierno de Marruecos y de distintos agentes que ya han mostrado en numerosas ocasiones que el Gran Marruecos -en el que incluyen a Ceuta, Melilla y Canarias- está en su pensamiento. Que España haya quedado a ojos del mundo como un país a la deriva es peligrosísimo. Lo que han querido los servicios secretos marroquíes con esta invasión perfectamente planificada era desnudar a este Gobierno y demostrar que no tenemos aliados, que estamos solos. Porque claro, uno se pone bravo contra Estados Unidos, contra Israel, contra grandes potencias… Han querido comprobar que pueden invadirnos. Y, una vez que lo han demostrado, siguen ofendiendo y mostrando esa patita y lo que tenemos enfrente es un presidente que dice que tiene derecho a vacaciones -no tienes derecho a vacaciones cuando pasa esto- y, sobre todo, que está tremendamente secuestrado por algo que todos sospechamos, no exactamente por qué pero sí el hecho de que está secuestrado por Marruecos, y ha decidido abandonarnos.

P.- ¿Lo tienen secuestrado por el móvil o por intereses inconfesables, negocios?

R.- Me temo que también tendrá algo que ver personal. Tiene que ser algo tan personal para hacer tanto el ridículo y quedar tan mal a ojos de todos los españoles, para decirles a los españoles: estoy en una situación tan delicada que prefiero abandonaros a todos pero salvarme yo el pescuezo. ¿Qué tendrá para que ni por estas haya movido un dedo y se haya enfrentado a un país que te ha invadido y que avisa de que lo va a volver a hacer?

«Hay que devolver urgentemente a todos los inmigrantes ilegales de Ceuta»

P.- ¿Qué haría usted con los 20.000 inmigrantes ilegales que hay en Ceuta?

R.- Pues, bajo el cumplimiento de la ley, devolverlos urgentemente a todos y llamar a capítulo a Marruecos para que se responsabilice de su gente. Es impresentable que un país que puede organizar un Mundial, que tiene dinero y poder para seguir creciendo y para meterse en ese tipo de retos, pero no lo tenga para cuidar de su infancia. ¿Qué es eso de que los menores anden deambulando por la Península sin control, sin oficio ni beneficio? Tu gente, tu juventud, tu infancia. A mí no se me ocurriría semejante barbaridad. Todos tienen que ser devueltos a su país. Cosa diferente son los marroquíes que han venido a lo largo de años, que tienen su negocio y su trabajo. España es una de las naciones más integradoras y plurales del mundo. Pero no podemos consentir el destrozo de la vida, de la convivencia y de los servicios públicos al que nos llevan. Y eso lo está haciendo Sánchez porque necesita reventarlo todo. Necesita el caos porque su vida es un caos, que todos estemos confundidos y despistados para seguir manteniéndose con lo siguiente que venga, que ya lo está pensando.

P.- ¿Qué le parece que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamase la inmediata repatriación de los menas de Ceuta y el Gobierno haya dado la callada por respuesta?

R.- Es algo incomprensible. Lo que está claro es que no se puede seguir repartiendo a los menores, es intolerable lo que están haciendo. No hay servicios para atenderles. Y hay que ver esto en conjunto. A esto se le añaden las regularizaciones masivas y la Ley de Nietos que regalan servicios públicos. Llega un momento en que los españoles y los ciudadanos que están trabajando y aportando en España, vengan de donde vengan, no pueden sostener esto. Nos llevan al conflicto. Cuando no hay Estado de Derecho hay ley de la selva, llega la discordia y la sospecha: si tú estás en un centro de salud, me vas a quitar lo mío; si tú accedes a una ayuda, me vas a quitar la mía; como tú eres rico, eres el culpable de que yo sea pobre. Como no hay un Estado de Derecho ni un gobierno que dé ese equilibrio necesario para la convivencia y para una mirada liberal de la vida nos tiene a todos enfrentados, que es lo que busca, destrozarlo todo. Eso sí, para los demás, no para su familia ni para él.

«Si fuera presidenta, rompería relaciones con Marruecos»

P.- ¿Y usted no hubiera devuelto a los invasores en caliente? Porque aquí las leyes de extranjería no aplican…Si es una invasión hay que coger al Ejército y echar a esta gente que ha entrado ilegalmente, ¿no?

R.- El primer día. Desde luego habría que militarizar la zona y llamar a capítulo a la Unión Europea, sentarla con Marruecos y decir que retornen a toda la gente porque esto es un problema para Europa.

P.- Si usted fuera presidenta del Gobierno, ¿rompería relaciones con Marruecos?

R.- Desde luego, mientras esto siguiera así, sí. Yo, por lo menos, pondría pie en pared con esto. No se puede no hacer nada porque es evidente que esto es el comienzo de más. Habrá que parar de una vez, ¿no? ¿O es que hay algo que no debiéramos saber todos y que ellos sí saben de ti, señor presidente? ¿Qué ocurre ahí?

«El Rey no ha podido ir a Ceuta, es difícil que le dejen»

P.- ¿Va a ir usted a Ceuta?

R.- He estado en Ceuta y en Melilla a lo largo de este tiempo porque las conozco bien, las quiero mucho y son España. Le mostré al presidente Vivas mi disponibilidad para ir pero es cierto que la situación en verano era muy conflictiva y hay que estar cuando se necesita. Él sabe que estoy a su entera disposición y voy a seguir reivindicando desde Madrid que Ceuta es España y que no es sólo un problema de Ceuta, aunque evidentemente los caballas están pasando una situación extraordinariamente dura. Dura porque sus vidas han quedado totalmente arruinadas y no le ven final y eso desespera.

P.- ¿Le parece bien que el Rey de España -que, por cierto, el domingo va a estar en la carrera- no haya ido a Ceuta?

R.- Si no ha podido… es difícil que le dejen.

P.- ¿Y por qué no ha podido?

R.- Bueno, en teoría es el Gobierno el que tiene que marcar esa agenda internacional. Es evidente la disponibilidad que siempre tiene el Rey para el pueblo español, como demostró en la DANA, en los incendios de este verano… Yo creo que Sánchez no quiere otra vez esa foto de un Rey que es más alto y más poderoso que él eclipsándolo.

P.- ¿Por eso no le deja ir?

R.- Seguro, porque no quiere que le vuelva a dejar en ridículo. Él no puede ir y el Rey puede ir donde quiera y las veces que quiera.

P.- Si usted fuera el Rey o la Reina, ¿no cogería a los escoltas de Zarzuela e iría, dijese lo que dijese Sánchez?

R.- ¿Pero quién soy yo para opinar?

P.- La presidenta de la Comunidad de Madrid.

R.- Opino de todo pero, en este caso, tengo tal respeto por la Corona que entiendo y respaldo siempre las decisiones que toma.

«Este verano, el dilema era si iba en pantalones cortos a los incendios»

P.- ¿Hay un puntito machista en las críticas hacia usted?

R.- Este verano, mientras estaba ayudando a la gente en los incendios, el gran dilema en la televisión pública, la progresista, era si iba en pantalones cortos. Que alguien me diga cuál es el dress code para ir a un incendio. ¿Cómo los señores de la izquierda, tan progresistas, me dicen cómo tengo que ir vestida?

P.- Eso es repugnantemente machista.

R.- Si con mi vida se puede bajar a ese detalle, vamos a hacer lo mismo con los demás. Vamos a saber qué relaciones sentimentales mantienen los señores ministros, quiénes son sus familias, qué patrimonios tienen, cómo viven y cuánto cuestan. La gente alucinaría. Para ver el eclipse se gastaron 70.000 euros; hemos pasado de 15 ministros a 22, más el ministerio en la sombra en Presidencia para dedicárselo a Ayuso. ¿Todo eso cuánto cuesta? Qué jetas, qué caraduras. ¿Cuánto nos han costado sus vacaciones? Son tan caraduras que buscan el espejo en el contrario. Ellos son los que tienen residencias oficiales y sueldos vitalicios, los que viven por encima del bien y del mal. Y nos lo hacen siempre igual. Tienen un jefe de Gabinete que está imputado por delitos gravísimos y que estaba al frente de Correos y al mío le hacen campañas. Yo tengo el entorno más famoso de la Tierra. Cada vez que tienen una nueva corruptela buscan el espejo en el tuyo para que la gente diga que todos somos iguales.

P.- Que se filtre una declaración de Hacienda es un delito de cárcel.

R.- Y más delitos que se han cometido ahí.

P.- Pero eso es de cárcel, no es la condenita que le han metido al fiscal general.

R.- Para que no se hable de la gestión y de los logros de la Comunidad de Madrid. Para que no se hable de una huelga sanitaria que está hundiendo las citas médicas en todo el país. Que sepan los españoles que los retrasos de citas sanitarias son por culpa de una huelga contra la ministra de Sanidad que intenta que parezca que son las comunidades autónomas las que no sabemos cómo se hacen las cosas y por eso tenemos listas de espera. Que se sepa que el viernes le asestaron un durísimo golpe a la unidad de España fabricando una nación paralegal con el dinero de todos, especialmente de Madrid, que nos va a costar 800 millones más de euros al sistema de financiación para comprarle las elecciones a Sánchez en Cataluña.

P.- El sistema de financiación sólo lo apoyan Canarias y Cataluña. El resto, incluidas las comunidades del PSOE, no.

R.- Sánchez no puede pactar con la derecha, pero con la derecha de Cataluña sí. Si es nacionalista e independentista, con esa sí. Él sólo pacta lo que le da votos para mantenerse un día más mientras indulta a Begoña.

P.- ¿Usted cree que Sánchez va a alargar la legislatura para indultar a Begoña?

R.- Sí, yo personalmente lo tengo clarísimo. Hace mucho tiempo que vengo advirtiendo de todo lo que está pasando, de la carcoma de las instituciones, de la persecución contra la Corona, del ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes. Necesita permanecer y no quiere a España. Es más, quiere que sea un país invivible mientras lo van transformando en una república federal, plurinacional como dicen ellos. ¿Tú te crees que quiere lo mismo para sus hijas y para su familia -que yo respeto lo que haga con su familia- que para el resto de los españoles? ¿Qué va a dejar para la juventud española? Una España subvencionada, agraviada, mileurista, sin alternativa… mientras el talento y la gente con capacidad querrá irse a un lugar donde no se persiga a la gente que prospera, que se gana la vida y a la que le va bien. Eso es lo que está dejando. En cuanto pueda, indultará a Begoña, a su número dos y tres, como ha pasado con los ERE de Andalucía, con los presos de ETA, con los líderes del proceso en Cataluña. Y cuando esté todo el mundo indultado, chao pescao.

«Sánchez no puede irse ahora porque su entorno tiene un problema que se llama banquillo»

P.- ¿Usted cree que Sánchez puede robar las elecciones con la Ley de Nietos? Yo creo que necesita tiempo para indultar a Begoña pero también para censar a más nietos de exiliados, que es un voto seguro para ellos.

R.- Y para controlar más fiscales y jueces, como está haciendo con la Fiscalía y la juez de Ceuta, contra la que ha empezado otra campaña de desprestigio. Cada día que pasa, tiene opciones para que algo ocurra y para que le den los números. Porque él siempre juega al desorden y al caos para imponer su régimen. Cuando la gente se estaba muriendo con la DANA de Valencia ultimó el asalto a Radiotelevisión Española. Ahora, con los incendios, seguirá con su agenda para montar negocios con la emergencia climática, como hizo con las mascarillas. Necesitan que haya caos para imponer agendas, con lo cual siempre gana, o eso piensa. Pero claro, cuando te viene Ceuta, que es únicamente responsabilidad tuya, y la gente ve que eso está ocurriendo en toda España de manera más silenciosa, se dan cuenta de que esto no va de política, va de futuro. Y la España que viene no es la España generosa, liberal, alegre, trabajadora, esforzada, solidaria, integradora. Quieren que sea un país donde los jóvenes odien a los mayores, donde sospechemos del que viene de otro país. Quieren una España al destrozo y al desguace porque es como sus socios crecen y como él gana. Y cuando ya haya indultado a todo el mundo, desaparecerá, se irá a cualquier otro sitio y ahí os quedáis. Una persona que se preocupa de verdad por el futuro de España y quiere a su país nunca hubiera permitido que de la historia gloriosa de siglos que tiene esta nación te hayas quedado con el episodio más horroroso que es una Guerra Civil y él alimenta una guerra civil. Volverá con Franco en estas semanas. Ahora que se ve totalmente desnudo con Ceuta, volverá con Franco. Me apuesto lo que queráis.

P.- ¿Usted no cree que su salida va a ser plantear el debate sobre el modelo de Estado?

R.- Sí, cualquier barbaridad que tenga a la gente distraída y crear un estado de excepción que impida un proceso electoral con total normalidad. Porque parte de la izquierda española -no quiero hablar por toda la gente ni el votante de izquierdas- nunca ha admitido la alternancia política. No admiten dejar el poder. De hecho, dejan mucha gente colocada para volver. Siempre que la izquierda va a perder el poder pasan cosas que despistan. Y esto va a volver a ocurrir de alguna manera. No sólo porque tiene ese talante tan poco democrático, es que no puede irse ahora porque todo su entorno tiene ahora mismo un problema y se llama banquillo.

P.- ¿O sea que Sánchez va a intentar mantenerse el mayor tiempo posible en el poder, alargar la legislatura hasta el final, para censar a nietos de exiliados e indultar a todo el mundo, incluida a Begoña Gómez?

R.- Sánchez no entró el año pasado como presidente, ya lleva unos años. De repente tiene una prisa inusitada por regularizar a gran velocidad y porque cualquiera pueda votar, aunque sean personas que nunca han estado en España, que no la conocen y que no tienen ningún vínculo. Hay un prototipo de personas a las que les regularizan los papeles a gran velocidad -servicio doméstico o personas sin empleo-, pero en cambio, si tienen talento cualificado lo tienen mucho más difícil para ser nacionalizados o tener sus papeles en regla. Están importando que haya mucha pobreza y pocos ricos para culpar a los ricos de esa pobreza. Y también para tener un voto pretendidamente cautivo, porque la gente que viene aquí viene huyendo en gran parte del comunismo en otras zonas del mundo. ¿Cómo puede ser que los censos y el voto se estén multiplicando a gran velocidad? Para nosotros eso es un perjuicio en los servicios públicos. Porque, por defecto, el sistema te pone Madrid, con lo cual están inflando especialmente el censo de Madrid. Esto no va a quedarse así, lo tenemos muy estudiado y vamos a dar pasos hacia delante.