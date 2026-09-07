Ayuso: «Tengo clarísimo que Sánchez va a alargar la legislatura para indultar a Begoña»

Isabel Díaz Ayuso advierte en esta entrevista con OKDIARIO del objetivo de Sánchez: mantenerse en el poder para indultar a su mujer, Begoña Gómez, que afronta una petición de 13 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Denuncia además que el Gobierno regularice a inmigrantes «a gran velocidad» y también los efectos de la conocida como Ley de Nietos, que «está inflando especialmente el censo de Madrid».

PREGUNTA.- ¿Usted cree que Sánchez va a alargar la legislatura para indultar a Begoña?

RESPUESTA.- Sí, yo personalmente lo tengo clarísimo. Hace mucho tiempo que vengo advirtiendo de todo lo que está pasando, de la carcoma de las instituciones, de la persecución contra la Corona, del ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes. Necesita permanecer y no quiere a España. Es más, quiere que sea un país invivible mientras lo van transformando en una república federal, plurinacional como dicen ellos. ¿Tú te crees que quiere lo mismo para sus hijas y para su familia -que yo respeto lo que haga con su familia- que para el resto de los españoles? ¿Qué va a dejar para la juventud española? Una España subvencionada, agraviada, mileurista, sin alternativa… mientras el talento y la gente con capacidad querrá irse a un lugar donde no se persiga a la gente que prospera, que se gana la vida y a la que le va bien. Eso es lo que está dejando. En cuanto pueda, indultará a Begoña, a su número dos y tres, como ha pasado con los ERE de Andalucía, con los presos de ETA, con los líderes del proceso en Cataluña. Y cuando esté todo el mundo indultado, chao pescao.

P.- ¿Usted cree que Sánchez puede robar las elecciones con la Ley de Nietos? Yo creo que necesita tiempo para indultar a Begoña pero también para censar a más nietos de exiliados, que es un voto seguro para ellos.

R.- Y para controlar más fiscales y jueces, como está haciendo con la Fiscalía y la juez de Ceuta, contra la que ha empezado otra campaña de desprestigio. Cada día que pasa, tiene opciones para que algo ocurra y para que le den los números. Porque él siempre juega al desorden y al caos para imponer su régimen. Cuando la gente se estaba muriendo con la DANA de Valencia ultimó el asalto a Radiotelevisión Española. Ahora, con los incendios, seguirá con su agenda para montar negocios con la emergencia climática, como hizo con las mascarillas. Necesitan que haya caos para imponer agendas, con lo cual siempre gana, o eso piensa. Pero claro, cuando te viene Ceuta, que es únicamente responsabilidad tuya, y la gente ve que eso está ocurriendo en toda España de manera más silenciosa, se dan cuenta de que esto no va de política, va de futuro. Y la España que viene no es la España generosa, liberal, alegre, trabajadora, esforzada, solidaria, integradora. Quieren que sea un país donde los jóvenes odien a los mayores, donde sospechemos del que viene de otro país. Quieren una España al destrozo y al desguace porque es como sus socios crecen y como él gana. Y cuando ya haya indultado a todo el mundo, desaparecerá, se irá a cualquier otro sitio y ahí os quedáis. Una persona que se preocupa de verdad por el futuro de España y quiere a su país nunca hubiera permitido que de la historia gloriosa de siglos que tiene esta nación te hayas quedado con el episodio más horroroso que es una Guerra Civil y él alimenta una guerra civil. Volverá con Franco en estas semanas. Ahora que se ve totalmente desnudo con Ceuta, volverá con Franco. Me apuesto lo que queráis.

P.- ¿Usted no cree que su salida va a ser plantear el debate sobre el modelo de Estado?

R.- Sí, cualquier barbaridad que tenga a la gente distraída y crear un estado de excepción que impida un proceso electoral con total normalidad. Porque parte de la izquierda española -no quiero hablar por toda la gente ni el votante de izquierdas- nunca ha admitido la alternancia política. No admiten dejar el poder. De hecho, dejan mucha gente colocada para volver. Siempre que la izquierda va a perder el poder pasan cosas que despistan. Y esto va a volver a ocurrir de alguna manera. No sólo porque tiene ese talante tan poco democrático, es que no puede irse ahora porque todo su entorno tiene ahora mismo un problema y se llama banquillo.

P.- ¿O sea que Sánchez va a intentar mantenerse el mayor tiempo posible en el poder, alargar la legislatura hasta el final, para censar a nietos de exiliados e indultar a todo el mundo, incluida a Begoña Gómez?

R.- Sánchez no entró el año pasado como presidente, ya lleva unos años. De repente tiene una prisa inusitada por regularizar a gran velocidad y porque cualquiera pueda votar, aunque sean personas que nunca han estado en España, que no la conocen y que no tienen ningún vínculo. Hay un prototipo de personas a las que les regularizan los papeles a gran velocidad -servicio doméstico o personas sin empleo-, pero en cambio, si tienen talento cualificado lo tienen mucho más difícil para ser nacionalizados o tener sus papeles en regla. Están importando que haya mucha pobreza y pocos ricos para culpar a los ricos de esa pobreza. Y también para tener un voto pretendidamente cautivo, porque la gente que viene aquí viene huyendo en gran parte del comunismo en otras zonas del mundo. ¿Cómo puede ser que los censos y el voto se estén multiplicando a gran velocidad? Para nosotros eso es un perjuicio en los servicios públicos. Porque, por defecto, el sistema te pone Madrid, con lo cual están inflando especialmente el censo de Madrid. Esto no va a quedarse así, lo tenemos muy estudiado y vamos a dar pasos hacia delante.