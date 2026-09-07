Ayuso: «Nos van a quitar a los demás 800 millones de euros extra para comprarle las elecciones a Sánchez en Cataluña»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advierte que Sánchez «necesita permanecer» en el poder mientras convierte España «en un país invivible, una república federal o plurinacional, como dicen ellos». «Hace mucho tiempo que vengo advirtiendo de todo lo que está pasando, de la carcoma de las instituciones, de la persecución contra la Corona, del ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes», sostiene Ayuso. La dirigente madrileña responde también a los ataques desde el Gobierno hacia ella y su entorno. «Cada vez que tienen una nueva corruptela buscan el espejo en el tuyo para que la gente diga que todos somos iguales», avisa. Y todo ello para que no se hable de los problemas de los ciudadanos, «como la huelga sanitaria o el sistema de financiación».

PREGUNTA.- Hay un puntito machista en las críticas hacia usted, ¿no?

RESPUESTA.- Este verano, mientras estaba ayudando a la gente en los incendios, el gran dilema en la televisión pública, la progresista, era si iba en pantalones cortos. Que alguien me diga cuál es el dress code para ir a un incendio. ¿Cómo los señores de la izquierda, tan progresistas, me dicen cómo tengo que ir vestida?

P.- Eso es repugnantemente machista.

R.- Si con mi vida se puede bajar a ese detalle, vamos a hacer lo mismo con los demás. Vamos a saber qué relaciones sentimentales mantienen los señores ministros, quiénes son sus familias, qué patrimonios tienen, cómo viven y cuánto cuestan. La gente alucinaría. Para ver el eclipse se gastaron 70.000 euros; hemos pasado de 15 ministros a 22, más el ministerio en la sombra en Presidencia para dedicárselo a Ayuso. ¿Todo eso cuánto cuesta? Qué jetas, qué caraduras. ¿Cuánto nos han costado sus vacaciones? Son tan caraduras que buscan el espejo en el contrario. Ellos son los que tienen residencias oficiales y sueldos vitalicios, los que viven por encima del bien y del mal. Y nos lo hacen siempre igual. Tienen un jefe de Gabinete que está imputado por delitos gravísimos y que estaba al frente de Correos y al mío le hacen campañas. Yo tengo el entorno más famoso de la Tierra. Cada vez que tienen una nueva corruptela buscan el espejo en el tuyo para que la gente diga que todos somos iguales.

P.- Que se filtre una declaración de Hacienda es un delito de cárcel.

R.- Y más delitos que se han cometido ahí.

P.- Pero eso es de cárcel, no es la condenita que le han metido al fiscal general.

R.- Para que no se hable de la gestión y de los logros de la Comunidad de Madrid. Para que no se hable de una huelga sanitaria que está hundiendo las citas médicas en todo el país. Que sepan los españoles que los retrasos de citas sanitarias son por culpa de una huelga contra la ministra de Sanidad que intenta que parezca que son las comunidades autónomas las que no sabemos cómo se hacen las cosas y por eso tenemos listas de espera. Que se sepa que el viernes le asestaron un durísimo golpe a la unidad de España fabricando una nación paralegal con el dinero de todos, especialmente de Madrid, que nos va a costar 800 millones más de euros al sistema de financiación para comprarle las elecciones a Sánchez en Cataluña.

P.- El sistema de financiación sólo lo apoyan Canarias y Cataluña. El resto, incluidas las comunidades del PSOE, no.

R.- Sánchez no puede pactar con la derecha, pero con la derecha de Cataluña sí. Si es nacionalista e independentista, con esa sí. Él sólo pacta lo que le da votos para mantenerse un día más mientras indulta a Begoña.

P.- ¿Usted cree que Sánchez va a alargar la legislatura para indultar a Begoña?

R.- Sí, yo personalmente lo tengo clarísimo. Hace mucho tiempo que vengo advirtiendo de todo lo que está pasando, de la carcoma de las instituciones, de la persecución contra la Corona, del ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes. Necesita permanecer y no quiere a España. Es más, quiere que sea un país invivible mientras lo van transformando en una república federal, plurinacional como dicen ellos. ¿Tú te crees que quiere lo mismo para sus hijas y para su familia -que yo respeto lo que haga con su familia- que para el resto de los españoles? ¿Qué va a dejar para la juventud española? Una España subvencionada, agraviada, mileurista, sin alternativa… mientras el talento y la gente con capacidad querrá irse a un lugar donde no se persiga a la gente que prospera, que se gana la vida y a la que le va bien. Eso es lo que está dejando. En cuanto pueda, indultará a Begoña, a su número dos y tres, como ha pasado con los ERE de Andalucía, con los presos de ETA, con los líderes del proceso en Cataluña. Y cuando esté todo el mundo indultado, chao pescao.