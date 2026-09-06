Sánchez retrasa la visita del Rey a Ceuta hasta después de las elecciones generales de Marruecos el 23-S

La visita de Felipe VI a Ceuta, comprometida hace ya un mes ante el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, no se producirá hasta después del 23 de septiembre, día de las elecciones legislativas de Marruecos en el que 15,8 millones de marroquíes elegirán a los 395 diputados de la Cámara de Representantes de Marruecos, la cámara baja del Parlamento, y esa cita electoral es, según ha podido saber OKDIARIO, la verdadera razón por la que Pedro Sánchez mantiene bloqueado el viaje del Jefe del Estado. Mientras el Gobierno repite en público que no existe ningún veto y que el Rey acudirá «en las próximas semanas», Moncloa negocia en la sombra con Zarzuela el aplazamiento de la visita para evitar cualquier gesto que pueda molestar a Mohamed VI.

El Gobierno actúa bajo la premisa de obedecer en todo a Rabat: teme que una visita real a Ceuta antes de los comicios encienda a las formaciones nacionalistas como el Istiqlal, el partido fundado por Allal Al Fasi que desde hace décadas reclama la «recuperación» de Ceuta y Melilla como parte de su ideario, y que utiliza cada gesto simbólico español en las dos ciudades autónomas como munición para presionar al Ejecutivo de Rabat a endurecer su posición.

Dirigentes del Istiqlal han llegado a calificar públicamente a Ceuta y Melilla de ciudades «colonizadas» que Marruecos debe recuperar «a través de la negociación», y el propio ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, admitió este verano que la reivindicación de soberanía «sigue sobre la mesa». Con la campaña electoral en marcha entre el 10 y el 22 de septiembre, Moncloa no quiere regalar argumentos a quienes ya utilizan la españolidad de Ceuta como arma electoral en Marruecos.

Sánchez vetó la visita del Rey tras la invasión

OKDIARIO ya adelantó el pasado 6 de agosto que Felipe VI quiso viajar a Ceuta en plena invasión migratoria de la ciudad, y que fue el propio Sánchez quien se lo impidió. La fórmula de repliegue fue entonces un mensaje oficioso de «indignación» trasladado a la prensa, muy lejos del comunicado oficial —o del discurso televisado, al estilo del 3 de octubre de 2017— que sí se llegó a plantear en la Zarzuela. Después, el 24 de agosto, este periódico reveló que Moncloa ni siquiera invitó al Rey al Consejo de Seguridad Nacional convocado para abordar la crisis, pese a que la normativa lo permite y pese a que la agenda de los Reyes estaba completamente vacía esa semana.

Mientras tanto, el desgaste lo asume el propio Rey. Ante la imposibilidad de viajar, Felipe VI ha optado por gestos sustitutivos: una llamada telefónica a Vivas y un mensaje de «unidad, convivencia y futuro» con Ceuta coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, con las banderas de España, Ceuta y la Unión Europea desplegadas en uno de los salones de audiencias de la Zarzuela. Gestos simbólicos que no sustituyen a la visita presencial que Moncloa sigue sin autorizar.