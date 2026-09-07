Ayuso: «Los inmigrantes ilegales de Ceuta tienen que ser todos urgentemente devueltos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla claro sobre la situación en Ceuta tras la gravísima invasión migratoria del pasado 30 de julio. «Hay que militarizar la zona y llamar a capítulo a la Unión Europea, sentarla con Marruecos y decir que retornen a toda la gente porque esto es un problema para Europa», destaca Ayuso. Sobre los ilegales que aún permanecen en la ciudad autónoma, es rotunda: «Tienen que ser urgentemente devueltos a Marruecos». La presidenta madrileña apunta a la responsabilidad de Sánchez, que «necesita el caos y reventarlo todo» para mantenerse en el poder.

PREGUNTA.- ¿Qué haría usted con los 20.000 inmigrantes ilegales que hay en Ceuta?

RESPUESTA.- Pues, bajo el cumplimiento de la ley, devolverlos urgentemente a todos y llamar a capítulo a Marruecos para que se responsabilice de su gente. Es impresentable que un país que puede organizar un Mundial, que tiene dinero y poder para seguir creciendo y para meterse en ese tipo de retos, pero no lo tenga para cuidar de su infancia. ¿Qué es eso de que los menores anden deambulando por la Península sin control, sin oficio ni beneficio? Tu gente, tu juventud, tu infancia. A mí no se me ocurriría semejante barbaridad. Todos tienen que ser devueltos a su país. Cosa diferente son los marroquíes que han venido a lo largo de años, que tienen su negocio y su trabajo. España es una de las naciones más integradoras y plurales del mundo. Pero no podemos consentir el destrozo de la vida, de la convivencia y de los servicios públicos al que nos llevan. Y eso lo está haciendo Sánchez porque necesita reventarlo todo. Necesita el caos porque su vida es un caos, que todos estemos confundidos y despistados para seguir manteniéndose con lo siguiente que venga, que ya lo está pensando.

P.- ¿Qué le parece que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamase la inmediata repatriación de los menas de Ceuta y el Gobierno haya dado la callada por respuesta?

R.- Es algo incomprensible. Lo que está claro es que no se puede seguir repartiendo a los menores, es intolerable lo que están haciendo. No hay servicios para atenderles. Y hay que ver esto en conjunto. A esto se le añaden las regularizaciones masivas y la Ley de Nietos que regalan servicios públicos. Llega un momento en que los españoles y los ciudadanos que están trabajando y aportando en España, vengan de donde vengan, no pueden sostener esto. Nos llevan al conflicto. Cuando no hay Estado de Derecho hay ley de la selva, llega la discordia y la sospecha: si tú estás en un centro de salud, me vas a quitar lo mío; si tú accedes a una ayuda, me vas a quitar la mía; como tú eres rico, eres el culpable de que yo sea pobre. Como no hay un Estado de Derecho ni un gobierno que dé ese equilibrio necesario para la convivencia y para una mirada liberal de la vida nos tiene a todos enfrentados, que es lo que busca, destrozarlo todo. Eso sí, para los demás, no para su familia ni para él.

P.- ¿Y usted no hubiera devuelto a los invasores en caliente? Porque aquí las leyes de extranjería no aplican…Si es una invasión hay que coger al Ejército y echar a esta gente que ha entrado ilegalmente, ¿no?

R.- El primer día. Desde luego habría que militarizar la zona y llamar a capítulo a la Unión Europea, sentarla con Marruecos y decir que retornen a toda la gente porque esto es un problema para Europa.