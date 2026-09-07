Ayuso: «La izquierda no puede soportar que a Madrid le vaya bien celebrando un Gran Premio de Fórmula Uno»

Madrid se prepara para acoger un evento único: el esperado Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará del 11 al 13 de septiembre. Además de albergar las carreras, los aficionados podrán disfrutar de numerosas actividades alternativas, como conciertos, áreas gastronómicas y otras zonas de ocio. Todo ello convertirá a Madrid en la gran capital del motor. La presidenta Isabel Díaz Ayuso espera con expectación esta cita «que mostrará al mundo lo que es capaz de hacer nuestro país». Preguntada sobre si Sánchez asistirá, lo duda. «No sé si tendrá interés porque no soporta que a Madrid le vaya bien, a la gente libre ni las sociedades libres», responde Ayuso, convencida, eso sí, de que el presidente socialista «no va a querer acompañar el éxito de Madrid ni ahora ni nunca». «De hecho, no hace otra cosa que perjudicarla por mil frentes».

PREGUNTA.- Hemos recorrido todo el circuito, hay mucha bandera de España, ¿no? Esto es un poco facha, un poco fascista, un poco reaccionario. Y esa bandera que es más grande que la de Colón…

RESPUESTA.- Sí, estamos hablando del Gran Premio de España de Fórmula 1 luego es un acontecimiento mundial al servicio de España y lo que se quiere sobre todo es mostrar al mundo lo que es capaz de hacer nuestro país.

P.- En cada curva, en la recta, en todas partes está la bandera de España. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, seguramente hubiera preferido banderas de Bildu.

R.- Vamos, eso seguro porque llama patriotero a todo aquello que lleva la bandera. Éste va a ser el mejor circuito Fórmula 1 del momento y nuestra marca nacional va a seguir creciendo a ojos de todos. Hay que tener en cuenta que es el único circuito semiurbano que está junto a un hospital, junto a un aeropuerto y que ahora tiene una línea de metro pero dentro de poco tendrá otra. No hay un circuito con estas calidades ni con este trazado.

P.- La verdad es que lo que hemos visto es impresionante, descomunal, de esto no hay en el mundo.

R.- Además, aparte del talento de la Fórmula 1 en cuanto a ingeniería o motor aquí se une lo español, que la gente esté a gusto, que si viene con niños tenga cosas que hacer, que si quiere comer rico tenga una amplia variedad… Esos pequeños detalles que nos hacen diferentes a los españoles.

P.- Está muy bien la zona llena de bares y restaurantes, que parece la Plaza Mayor, con sitios muy conocidos, ¿eso a quién se le ocurrió?

R.- Bueno, es la forma de ser de Madrid. Desde luego, a Ifema Madrid, y yo, cuando he estado en alguna reunión con el director y la gente que mueve la Fórmula 1 sí que les pedí que atendieran mucho a los productos gastronómicos, también a los de Madrid. Es más, cuando estuvimos en Texas tuvimos una reunión y lo primero que dije es que tenía que haber productos de Madrid. Me importa mucho. Con la calidad que tenemos en la Comunidad de Madrid, los productos gastronómicos, la gente tan esforzada del campo… sería una pena que la gente no saboreara todo eso y los productos de toda España, vaya. Así que para nosotros ha sido importante, pero también las facilidades, la comodidad, la seguridad, la eficacia, la eficiencia… Todo lo que estamos viendo.

P.- A mí tanta bandera de España me encanta, soy muy fascista, muy facha, pero me encanta.

R.- A mí me chifla también porque esto es España y lo que queremos es que la gente se sienta en Madrid, en España.

P.- ¿Qué le ha parecido la curva peraltada?

R.- Es un espectáculo para quienes lo visitan y también lo va a ser para los pilotos porque hay un momento en el que sólo ves asfalto y el cielo de azul de Madrid, es de una belleza única. La gente se lo va a pasar bien, le va a gustar. Y otra cosa que celebro es que todo el mundo sabe que cuando viene a Madrid hay mucho más. Estás cerca del centro de la ciudad y hay una variedad enorme.

P.- Dicen que va a ser el circuito con más transporte público del mundo.

R.- Exacto. Tienes los bares, los restaurantes, los museos, las tascas, los rincones, el patrimonio natural y cultural de la Comunidad de Madrid, que es único. Y, además, las provincias limítrofes. Creo en España por encima de cualquier cosa y quiero que con nosotros crezca Castilla- La Mancha, Castilla y León… Además, la conexión de Madrid con el resto de comunidades va a permitir que el que venga aquí pueda ir y volver a Sevilla, disfrutar de Segovia, de Toledo, de Cuenca, Guadalajara… En fin, de todo lo que somos. Lo bueno del circuito es que esto es mucho pero aún queda muchísimo más por ver y disfrutar cuando acaba.

P.- Usted dijo que el Gran Premio no iba a costar un solo euro al contribuyente, ¿lo puede afirmar a día de hoy?

R.- Sí. A los puestos de trabajo directos e indirectos hay que añadir los impuestos directos que va a dejar en la Comunidad de Madrid -más de 80 millones de euros- y que lo vean más de 100 millones de personas en todo el mundo. Cada día habrá aquí más de 140.000 personas. Si después de esto hiciera falta dinero público, ¿por qué el premio de Fórmula 1 de Cataluña puede contar con 40 millones y Madrid cero? Yo creo que el éxito va a ser tan grande que no va a hacer falta, pero si hiciera falta la gente debería entender que esto es una inversión buena para todos.

P.- Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que es un personaje pintoresco, ha dicho que el Gran Premio no va a aportar nada a los madrileños ni a Madrid y que acabará generando sobrecostes, ¿qué tiene que responderle?

R.- Que si fuera una comunidad socialista, como son tan sectarios, les parecería genial y estarían pavoneándose por ahí. Pero como no son ellos sino un gobierno del Partido Popular el que está detrás del impulso -porque esto es gracias a Ifema, a la sociedad civil, a las empresas y a mucha gente- no pueden soportar que a Madrid le vaya bien, que a nosotros nos vaya bien, que la gente sea feliz y que mire con alegría y con altura de miras todo lo bueno que nos podemos dar como región internacional que somos.

P.- ¿Va a venir el presidente del Gobierno?

R.- No sabemos nada de él. No sé si tendrá interés porque no soporta que a Madrid le vaya bien. No soporta a la gente libre ni las sociedades libres. Necesita desguazar España y en eso está desde hace ya muchos años. No soporta todo aquello que le da sentido de nación a este país, como el Rey, la Corona, Madrid, la Guardia Civil, las instituciones. Por eso creo que no va a querer acompañar el éxito de Madrid ni ahora ni nunca. De hecho, no hace otra cosa que perjudicarla por mil frentes.

P.- ¿Y no va a venir ningún ministro o representante del Gobierno central?

R.- Lo desconozco, pero estoy convencida de que no se alegran.

P.- ¿Y el amigo de Bildu y de ETA, el delegado del Gobierno?

R.- No sé nada de él pero nunca está donde se le necesita, sólo donde pueda hacer daño porque para eso es el delegado del sanchismo en Madrid. Evidentemente, no estará donde se le necesita sino donde el amo le ponga, porque para eso está ahí, para intentar hacer daño. Pero nadie sabe quién es, con lo cual…