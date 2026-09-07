La bandera de España más grande del país corona el circuito de F1 de Madrid: 122 metros cuadrados más que la de Colón

Se ve antes que el asfalto. Antes que las gradas, antes que los boxes y antes que el primer monoplaza. La rojigualda que corona el circuito de Madring, en el recinto ferial de IFEMA, ondea a 54 metros del suelo sobre un paño de 416,5 metros cuadrados: 16,66 de alto por 25 de ancho. Es, con esas medidas, la bandera más grande de España.

Ninguna otra enseña nacional izada de forma permanente sobre mástil alcanza esas dimensiones en el país. La instalación se levanta en la zona oeste del recinto, entre la curva 3 y la incorporación del pit lane, una ubicación que la hace visible desde toda la recta de meta y que la convierte en el primer gran impacto visual que encaran los pilotos al completar cada vuelta al trazado.

Los 54 metros del mástil equivalen a la centésima parte de la longitud del circuito, de 5,4 kilómetros, y a la altura de un edificio de dieciocho plantas. La estructura es una columna de acero poligonal de 7.450 kilos que ha sido trasladada en cinco bloques hasta IFEMA para su ensamblaje en obra. El conjunto cuenta con iluminación nocturna, baliza aeronáutica en la coronación —el circuito se sitúa a escasos minutos del aeropuerto de Barajas— y un sistema motorizado que permite arriar el paño completo en unos tres minutos.

El tejido, según los datos técnicos de la instalación, es un material ecológico con refuerzos de alta resistencia. En banderas de este formato, la elección del tejido y la confección se calculan en función de la altura del mástil y de la carga de viento prevista en el emplazamiento, ya que un dimensionamiento incorrecto reduce drásticamente la vida útil del conjunto.

El diseño, la fabricación y la instalación han corrido a cargo de Iberti, empresa con sede en la localidad granadina de Fuente Vaqueros, que ha empleado siete meses y más de cuarenta profesionales en el proyecto. La misma compañía firmó el mástil de 40 metros del estadio del Atlético de Madrid, con un paño de 15 por 22 metros, y ha participado antes en la Copa América de Valencia de 2008 y en la Expo de Zaragoza.

Hasta ahora, la enseña de referencia en España ha sido la de la plaza de Colón, izada por primera vez el 12 de octubre de 2001, durante el Gobierno de José María Aznar. Su paño mide 14 por 21 metros —294 metros cuadrados— sobre un mástil de 50 metros. La de Madring la supera en 122 metros cuadrados de superficie y en cuatro metros de altura.

Para hacerse una idea de la escala, el paño equivale a más del doble de una pista de pádel reglamentaria, de unos 200 metros cuadrados, y se aproxima a la superficie de una cancha de baloncesto. También es la mayor de cuantas ondean en los circuitos del Mundial: la referencia era la bandera estadounidense de Austin, de 24,38 por 12,19 metros, que se queda en unos 297 metros cuadrados.

La bandera fue izada por primera vez el 16 de junio y permanecerá como elemento fijo del recinto más allá del fin de semana de carrera.

El Gran Premio, del 11 al 13 de septiembre

Madring acoge este fin de semana el Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que devuelve el Mundial a Madrid 45 años después de la última carrera en El Jarama, en 1981. El trazado semiurbano tiene 22 curvas y velocidades punta por encima de los 300 kilómetros por hora, con la curva peraltada de La Monumental como seña de identidad.

Los primeros libres arrancan el viernes 11 a las 13.30 horas, la clasificación se disputa el sábado 12 a las 16.00 y la carrera, el domingo 13 a las 15.00. El acuerdo entre la Fórmula 1 e IFEMA Madrid mantiene el Gran Premio en la capital hasta 2035.