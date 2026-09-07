Ayuso: «Sánchez no quiere otra vez esa foto de un Rey más alto y más poderoso que él eclipsándolo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opina sobre la visita del Rey a Ceuta tras la grave invasión migratoria de finales de julio. «Sánchez no quiere que el Rey le vuelva a dejar en ridículo», apunta la dirigente madrileña sobre las razones por las que el Gobierno no autoriza el viaje de Felipe VI. Para Ayuso resulta evidente que Sánchez sale perdiendo en la comparación porque «él no puede ir y el Rey puede ir donde quiera y las veces que quiera».

PREGUNTA.- ¿Le parece bien que el Rey de España no haya ido a Ceuta?

RESPUESTA.- Si no ha podido… es difícil que le dejen.

P.- ¿Y por qué no ha podido?

R.- Bueno, en teoría es el Gobierno el que tiene que marcar esa agenda internacional. Es evidente la disponibilidad que siempre tiene el Rey para el pueblo español, como demostró en la DANA, en los incendios de este verano… Yo creo que Sánchez no quiere otra vez esa foto de un Rey que es más alto y más poderoso que él eclipsándolo.

P.- ¿Por eso no le deja ir?

R.- Seguro, porque no quiere que le vuelva a dejar en ridículo. Él no puede ir y el Rey puede ir donde quiera y las veces que quiera.

P.- Si usted fuera el Rey o la Reina, ¿no cogería a los escoltas de Zarzuela e iría, dijese lo que dijese Sánchez?

R.- ¿Pero quién soy yo para opinar?

P.- La presidenta de la Comunidad de Madrid.

R.- Opino de todo pero, en este caso, tengo tal respeto por la Corona que entiendo y respaldo siempre las decisiones que toma.