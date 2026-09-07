Los psicólogos coinciden: los jóvenes que siguen la tendencia ‘farmear aura’ no son frikis, más bien lo ven como una forma divertida de comunicarse y crear relaciones

En los últimos meses, una tendencia viral de Internet ha cobrado especial relevancia entre la «Generación Z»: «farmear aura». La primera parte de la expresión tiene su origen en el lenguaje de los videojuegos. «Farmear» procede del inglés «farm», vinculado a la idea de cultivar, y en este contexto se utiliza para describir la repetición de determinadas acciones con el propósito de conseguir recursos, experiencia u otras recompensas. Por su parte, el término «aura» se usa de forma coloquial para describir esa presencia o impresión especial que transmite una persona y que los demás suelen asociar con su seguridad, estilo o carisma. Así, «farmear aura» significa realizar determinadas acciones que hacen que esa percepción mejore ante las personas que están observando mediante gestos, posturas, y actitudes exageradas.

La creciente popularidad de este término en redes sociales como TikTok ha provocado que el concepto traspase el ámbito digital. Una de sus manifestaciones más llamativas son las conocidas como «batallas de aura», encuentros en los que dos participantes se colocan frente a frente mientras otras personas se reúnen alrededor para observar lo que sucede. No existe contacto físico y el supuesto enfrentamiento gira, principalmente, en torno a la actitud, los gestos y la manera de responder al contrincante. A primera vista, estas conductas pueden parecer simples bromas o juegos propios de las redes sociales, pero, según la psicología, también pueden representar una forma de expresarse y ganar soltura en situaciones públicas. El psicólogo Ale Álvarez invita a observar este fenómeno sin prejuicios y a fijarse en lo que sucede cuando una persona deja de conceder tanta importancia a la opinión de los demás.

Esto es lo que dice la psicología sobre ‘farmear aura’

El psicólogo Ale Álvarez ha analizado el fenómeno de «farmear aura» y su conclusión es muy clara: en lugar de ridiculizar este tipo de comportamientos, los adultos deberían interpretarlos como una manera de expresarse en público y como una muestra de creatividad característica de una generación diferente. «Dejemos a los chicos farmear aura tranquilos, no los critiquemos». Según explica, muchas personas adultas terminan limitándose por el miedo a exponerse, bailar delante de otras personas, publicar un vídeo o compartir una idea diferente ante la posibilidad de que alguien se burle, las juzgue o las critique. Esa preocupación constante, puede terminar reduciendo la libertad a la hora de expresarse.

En contraste con esa inseguridad, el psicólogo destaca que algunos jóvenes han desarrollado formas de experimentar su expresividad en espacios públicos, recurriendo a gestos, poses, voces exageradas o comportamientos deliberadamente llamativos. «¿Te imaginas lo creativos que seríamos si no destináramos todos esos recursos cognitivos a pensar qué van a pensar los demás cuando tenemos ideas nuevas?», plantea, según recoge El Confidencial.

Por otro lado, critica los prejuicios hacia quienes participan en las «batallas de aura», hasta el punto de poner en duda su futuro personal y profesional. Bajo su punto de vista, valorar las perspectivas de futuro de una persona por una conducta realizada durante la adolescencia, mientras se divierte con sus amigos en una plaza, resulta «mucho más absurdo que la pose que estamos criticando». Finalmente, hace una recomendación especialmente a padres y adultos: «no nos convirtamos en aquello que nos ha llenado de miedos».

Su planteamiento consiste en acompañar a los jóvenes y permitir que desarrollen su capacidad de expresarse, incluso cuando sus códigos, bromas o formas de comportarse puedan resultar difíciles de entender. «Son de otra generación y tienen derecho a expresarse a su modo», concluye.

Cuándo deja de ser un juego

La señal de alerta aparece cuando la aprobación de los comienza a determinar el estado de ánimo. Buscar reconocimiento forma parte de las relaciones sociales y de la interacción con otras personas, pero necesitarlo para sentirse bien supone una situación completamente distinta.

Algunas señales pueden hacerse evidentes cuando una persona cambia continuamente su manera de actuar con el objetivo de conseguir aprobación, se compara constantemente con los demás o necesita comprobar una y otra vez la imagen que está proyectando. En ese momento, la cuestión deja de estar relacionada con la cantidad de «aura» que consigue y pasa a centrarse en hasta qué punto su autoestima depende de la reacción del entorno.

«Hay una pregunta muy sencilla que puede ayudarnos a entender dónde estamos y es: «¿quién soy cuando nadie me está mirando?»», señala Montse Escobar, psicóloga humanista de Monarka Clinic. Considera que este tipo de dinámicas están relacionadas con una necesidad frecuente durante la adolescencia: descubrir la propia identidad y encontrar un espacio dentro del grupo.

«El problema no está en jugar a tener más o menos «aura», sino en creer que nuestro valor depende de la puntuación que recibimos de los demás», asegura. El problema está, por lo tanto, en el papel que ocupa la aprobación externa en la forma en que cada joven se percibe a sí mismo.