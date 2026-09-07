Cuerpo confiesa que su coche es un Seat y que el Gobierno hará «todo el esfuerzo necesario» para mantener la marca

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha revelado este lunes que su coche actual es de la marca Seat y ha asegurado inmediatamente a continuación en la televisión pública que el Gobierno español hará «todo el esfuerzo necesario» para mantener el sello Seat, pues, aunque es propiedad de la alemana Volkswagen, es «genuinamente español». Durante su intervención en Los Desayunos de Efe y RTVE, Cuerpo ha indicado que el automóvil es un sector donde la transformación hacia el vehículo eléctrico ha pillado a muchos países con el pie cambiado, pero ha precisado que España, «en cierto modo, ha conseguido adelantarse», entre otras cosas, gracias a las inversiones del Plan de Recuperación a la descarbonización la industria y a la apuesta por el vehículo eléctrico. Según el ministro, esto ha hecho que muchas grandes compañías, como Volkswagen, estén diciendo que «sus empresas, sus industrias, sus fábricas más eficientes son las españolas». «Y esto es un elemento de garantía para que pueda permanecer Seat en nuestro país y pueda permanecer el empleo, no sólo el empleo de las grandes fábricas de automóviles, sino de todo el sector que va con ellas, por ejemplo, la parte de componentes, donde España es también líder a nivel mundial», ha asegurado. El vicepresidente primero ha insistido en que Seat es una marca «tradicionalmente española», aunque pertenezca a Volkswagen, y que es importante mantener este sello «genuinamente español». «Por supuesto, nosotros pondremos todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca», ha reiterado. Más largas a los Presupuestos

Preguntado en el mismo programa por si el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 antes de finales de este mes, Cuerpo se ha limitado a señalar que se hará «lo antes posible».

«En cuanto consideremos que están preparados. La idea no es sólo presentarlos, sino tener esa negociación también que nos permita ser capaces de aprobarlos», ha subrayado el ministro.

Sobre si se presentarán las cuentas públicas aunque no se consiga ese acuerdo previo con las fuerzas parlamentarias, Cuerpo ha afirmado que «se van a presentar» y que durante este mes de septiembre se mantendrán contactos políticos para recabar apoyos.

«Hay un compromiso por parte del presidente del Gobierno. Vamos a presentar esos Presupuestos Generales del Estado y para ello estamos trabajando con el objetivo de que sean unos presupuestos que se aprueben», ha recalcado.

En todo caso, durante su intervención en este foro, Cuerpo ha señalado que las prórrogas presupuestarias de los últimos años no han limitado a España ni en materia de ejecución presupuestaria, ni de realización de inversiones.

«En el ámbito económico y presupuestario, (la prórroga presupuestaria) no ha sido una limitación para que hayamos sido capaces de estar entre las economías que han liderado el crecimiento entre las grandes economías del mundo durante tres años seguidos, para que hayamos sido capaces de crear en torno a uno de cada dos nuevos empleos que se crean en la zona euro, para que hayamos sido capaces de reducir nuestra deuda con respecto a PIB en los últimos años en más de 22 puntos», ha defendido el ministro.