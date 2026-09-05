Los trabajadores de Seat pueden respirar tranquilos después de la carta que el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha mandado a los trabajadores tras los rumores del fin de la comercialización de la marca. El directivo alemán ha destacado el papel importante que tiene que desempeñar la compañía en el futuro del grupo alemán, siempre y cuando se base en los principios de flexibilidad y adaptación a la regulación, las condiciones del mercado y la demanda del mercado.

Así lo ha señalado Blume en una carta a los trabajadores a la que ha tenido acceso este diario, en la que ha señalado que «Seat tiene un papel importante que desempeñar en el futuro del Grupo Volkswagen». «La compañía ha demostrado su capacidad de transformación, con una sólida base industrial en Martorell y el crecimiento imparable de Cupra», ha añadido.

«Estoy muy orgulloso de lo que el equipo de Seat y Cupra ha conseguido en los últimos años y esto me da mucha confianza de cara al futuro. Estamos comprometidos a seguir construyendo sobre esta base y a crear las condiciones para seguir creciendo y contribuyendo al éxito del grupo».

No obstante, ha insistido en que «al mismo tiempo, debemos mantenernos flexibles y adaptar nuestras estrategias de marca y producto a la regulación, las condiciones del mercado y lo que demandan nuestros clientes».

La marca Seat sigue siendo una parte importante de SEAT S.A. y cuenta con una hoja de ruta de producto clara para los próximos años. La compañía continuará con los lanzamientos y actualizaciones de producto ya previstos, incluida la introducción de versiones mild-hybrid del Ibiza y el Arona prevista para 2027. Sin embargo, más allá del ciclo de producto actual, el futuro de la marca SEAT sigue analizándose.

Apuesta por Seat Martorell

Por su parte, Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra, ha señalado que «Seat S.A. inicia una nueva etapa desde una posición sólida». «Nos estamos convirtiendo en una potencia automovilística, con un papel industrial creciente dentro del Grupo Volkswagen y con Cupra alcanzando todo su potencial, como motor clave de nuestro crecimiento y rentabilidad futuros», ha añadido.

Además, Haupt ha destacado la parte industrial del proyecto tras la adjudicación de nuevos modelos de Volkswagen a las fábricas españolas. «Al mismo tiempo, nuestras responsabilidades industriales están creciendo y, con ellas, el empleo. Estamos construyendo un futuro sólido para Seat S.A. y para Martorell», ha concluido el directivo del grupo alemán.

Esta transformación industrial se basa en el compromiso adquirido en el año 2022, cuando el Grupo Volkswagen y Seat S.A., junto con los socios de Future: Fast Forward, anunciaron una inversión de 10.000 millones de euros para acelerar la electrificación de España. Ese compromiso se está convirtiendo ahora en una realidad a través de la transformación de la planta de Martorell y la producción de la familia de coches eléctricos urbanos, subrayando el compromiso a largo plazo del Grupo Volkswagen con SEAT S.A., Cataluña y España.

«Seat S.A. se está preparando para estos distintos escenarios desde una posición de fortaleza: con una base industrial transformada, un papel cada vez más importante dentro del Grupo Volkswagen, un mayor potencial de crecimiento para Cupra en Europa y a nivel internacional, y la flexibilidad necesaria para adaptar nuestra estrategia de marca a medida que evoluciona el mercado», ha insistido Haupt.