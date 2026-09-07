El veto ideológico de Puente a Plataforma tumbó un acuerdo con Moeve para ofrecer el diésel 22 céntimos más barato

Una orden del Gobierno de Pedro Sánchez impidió que los transportistas se beneficiaran este 2026 de repostar en las gasolineras Moeve el diésel a uno de los precios más rebajados de España. El veto ideológico del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la asociación de conductores profesionales, Plataforma de Transporte, afectó a la negociación de estos con una de las mayores gasolineras del país.

Las consecuencias energéticas derivadas del conflicto en Irán provocaron que el Ejecutivo aprobara por Real Decreto hace seis meses un descuento de 20 céntimos por litro en el gasóleo profesional. Sin embargo, según ha podido confirmar OKDIARIO, a finales de 2025 Moeve estuvo a tan solo una firma de ofertar junto a Plataforma de Transporte una bonificación de 22 céntimos al diésel.

Este periódico ha tenido acceso a la propuesta de colaboración que la petrolera Moeve comunicó a la agrupación el pasado 5 de diciembre de 2025. En la oferta, la compañía planteaba un descuento total de diésel en Red especial de 22 céntimos y en RED CRT de 18 céntimos para los transportistas socios de Plataforma.

De haber llegado a cerrar el acuerdo, Plataforma se convertía en una de las agrupaciones con mayores descuentos de combustible para los profesionales del transporte de mercancías por carretera. Según fuentes de la negociación consultadas, fue este punto concreto el que provocó la frustración de las conversaciones en el último momento.

Cabe recordar, para contextualizar esta información, que en el mencionado sector la mayoría de las asociaciones cuenta con descuentos en diferentes gasolineras para sus conductores asociados. Es este incentivo, junto a otras rebajas en talleres o neumáticos, por ejemplo, los que explican que unas agrupaciones cuenten con muchos más socios que otras.

Las voces del sector reconocen que, más allá de la composición o ideología de unas y otras, la realidad es que aquellas que cuentan con más seguidores es por los beneficios que ofrecen. A su vez, cuanto más numerosa es la agrupación, mayor representación adquiere a nivel institucional y, en consecuencia, se posiciona para pertenecer a órganos tan elevados como el Comité Nacional de Transporte.

«No interesaba que Plataforma atrajese a miles de transportistas gracias a ese gran descuento en el combustible», reconocen a OKDIARIO fuentes conocedoras de la situación. Por esta razón, explican, al trasladar los últimos flecos del acuerdo con Plataforma a la alta esfera de la petrolera, se produjo un repentino cambio de parecer en la compañía.

Un aviso alertó de la enemistad entre Óscar Puente y la asociación desde que su portavoz alzara la voz tras la pandemia por la dejadez del Gobierno ante la escalada de precios energéticos que sufrió España a causa del Covid y la posterior guerra entre Rusia y Ucrania. Desde entonces Plataforma se ha convertido en el azote del Ejecutivo, provocando cierta incomodidad en el Ministerio de Transportes.

Parece que todo ello influyó para que el 16 de enero de 2026 Moeve se pusiera en contacto con Plataforma para comunicar que la compañía había decidido no seguir adelante con el acuerdo de rebaja al diésel: «Lamentablemente no podremos continuar con la relación comercial en este momento», rezaba el escrito enviado.

Con este mensaje en el que la petrolera aseguraba que, «tras una revisión interna» de su «estrategia», habían decidido enfocar sus recursos «en otras áreas que se alinean mejor con nuestros objetivos actuales».

De esta manera Plataforma se quedaba sin poder ofertar a los transportistas uno de los precios de diésel más baratos de España y, en consecuencia, sin poder atraer a tantos seguidores como otras grandes agrupaciones a las que el Gobierno sí que ha hecho hueco para reunirse con el ministro en determinadas ocasiones.

En esta ocasión ese acuerdo probablemente habría significado ganar peso institucional y convertirse en un enemigo mucho más incómodo para Puente. Sobre todo, un enemigo al que se podría haber visto obligado a sentar en la mesa del Comité de su Ministerio.