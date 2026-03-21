El Gobierno anunció este viernes su plan de medidas anticrisis, aprobadas en un consejo de ministros extraordinario, para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, y que entran en vigor este domingo. Entre estas ayudas destaca la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos. Todo ello en un momento en el que el precio del diésel y de la gasolina ya había llegado a alcanzar el precio de 2 euros el litro. Asimismo, también se ha establecido una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo a los profesionales de sectores afectados. Sin embargo, los transportistas denuncian que consideran estas medidas «insuficientes» ante una escalada de precios que deja ya el depósito de diésel en más de 100 euros y amenazan con movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no reacciona y rectifica estas medidas antes de que finalice este mes de marzo.

En concreto, la patronal de logística y transporte UNO Logística, ha manifestado hoy que las medidas recogidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio son claramente insuficientes frente a la situación crítica que atraviesa el sector del transporte por carretera. «El propio presidente del Gobierno señaló que se trata de la situación más grave de la legislatura, sin embargo, estamos muy decepcionados porque el plan publicado hoy en el BOE no está a esa misma altura», ha declarado el presidente de la patronal logística de España, Francisco Aranda.

Por otro lado, denuncian que la ayuda directa de 0,20 euros por litro de gasóleo, aplicable únicamente hasta el 30 de junio de 2026, supone un alivio puntual, pero no resuelve el incremento estructural de costes que soportan las empresas desde el primer día que se declaró la guerra en Irán. Además, indican que «estas ayudas son inferiores a las aprobadas durante la guerra de Ucrania, cuando los importes compensatorios fueron más altos y de mayor duración».

Los transportistas denuncian que las ayudas no cubren los sobrecostes

Las compensaciones económicas para transportistas que no pueden acogerse al gasóleo profesional, es decir, aquellos que no reciben la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, se calculan según el tipo y peso del vehículo y su carburante: 1.800 € por camión que utiliza gas; 665 € por camión pesado; y 300 € por vehículo ligero. «Estas ayudas cubren sólo una fracción mínima del sobrecoste real que muchas empresas soportan cada mes, dejando al sector en una situación realmente crítica», alertan desde UNO.

Según UNO, el BOE también contempla medidas de financiación y liquidez, como la línea de reavales de hasta 2.000 millones de euros para avales de tarjetas de combustible destinados a autónomos y pymes. «Esta medida permite continuar comprando gasóleo incluso en momentos de precios elevados, pero no reduce el precio del combustible ni tampoco los costes estructurales, y su vigencia también finaliza el 30 de junio de 2026, dejando al sector sumido en una gran incertidumbre», defienden.

Desde la patronal consideran que estos importes sólo permiten «ganar algo de tiempo», pero no garantizan la viabilidad de autónomos, pymes y operadores logísticos que siguen trabajando sumando pérdidas.

Por todo ello, el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, ha anunciado que va a solicitar al Gobierno la puesta en marcha inmediata de un nuevo plan de choque que complemente al publicado hoy en el BOE «antes de que sea demasiado tarde y empiecen a desaparecer empresas, lo cual pondría en peligro la cadena de suministro».

«Llevamos tiempo advirtiendo de que no estamos ante una subida puntual, sino ante una crisis estructural más importante que la sufrida por la guerra de Ucrania que está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Un ejemplo muy claro es que, en esta ocasión, el precio del combustible está escalando mucho más rápido que entonces», ha manifestado Aranda.