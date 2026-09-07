La frase de Franz Kafka, escritor, sobre la gestión emocional: «Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives»

Hay etapas en la vida en las que los problemas parecen acumularse hasta hacer creer que no existe una salida. Sin embargo, la mente humana tiene una capacidad de adaptación que puede hacer aparecer recursos cuando más falta hacen. Una idea que Franz Kafka plasmó en una de sus reflexiones y que, décadas después, encuentra conexiones con conceptos estudiados por la psicología como la resiliencia, la adaptación y la gestión de las emociones.

Una reflexión sobre seguir adelante

Hay momentos en los que una persona puede sentir que ha llegado al límite. Un problema laboral, una ruptura, una pérdida o una etapa especialmente complicada pueden generar la sensación de que ya no quedan recursos para continuar. Sin embargo, Franz Kafka planteó una idea muy diferente, ya que precisamente cuando parece que todo está terminado, pueden aparecer fuerzas que permanecían ocultas. «No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives», escribió el autor.

La reflexión esconde una manera particular de entender las emociones. Kafka no habla de ignorar el sufrimiento ni de obligarse a estar bien cuando las circunstancias son adversas. Su mensaje apunta a que las emociones cambian y que una situación que hoy parece definitiva puede adquirir otra dimensión con el paso del tiempo. La propia posibilidad de encontrar fuerzas para continuar sería, según esta mirada, una señal de que la vida sigue avanzando.

La psicología explica la resiliencia

Décadas después de que Kafka escribiera sobre esta capacidad humana, la psicología ha estudiado ampliamente conceptos relacionados con la adaptación ante las dificultades. La resiliencia no significa que una persona permanezca indiferente ante el dolor, sino que puede desarrollar mecanismos para afrontar acontecimientos adversos y recuperar progresivamente su equilibrio.

Uno de los aspectos estudiados es la capacidad para reinterpretar determinadas experiencias. La llamada reevaluación cognitiva consiste en modificar la interpretación de una situación emocional para reducir su impacto. No implica negar lo sucedido, sino encontrar una perspectiva diferente que permita manejar mejor aquello que está ocurriendo. Por eso, la frase de Kafka puede relacionarse con una idea muy presente en la psicología actual, ya que una emoción intensa no determina necesariamente lo que sucederá después.