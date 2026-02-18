Franz Kafka ya lo sabía: «Si conservas esta capacidad el tiempo se detiene»

Es bien conocido por todos que la juventud no depende única y exclusivamente de la edad cronológica; es más, hay quienes le otorgan mayor importancia a otros factores como la actitud ante la vida o la gratitud. En este contexto, el escritor Franz Kafka nos recuerda que para conservar una sensación de juventud interior es esencial mantener la capacidad de percibir la belleza y de asombrarse. Una de sus frases más célebres, «Quien conserva esta bella capacidad nunca envejece», aunque no proviene directamente de sus obras, refleja con precisión el espíritu de sus reflexiones acerca de la libertad interior y la imaginación.

Franz Kafka, quien tenía una mirada sombría y profunda sobre la existencia humana, consideraba que perder la libertad interior o la imaginación era una forma de envejecer. Para el escritor checo, la edad es un concepto relativo, que, independientemente de los años vividos, depende de mantener la sensibilidad ante la belleza del mundo y la disposición del espíritu para sorprenderse y mantener viva la curiosidad, incluso en medio de la rutina.

La reflexión de Kafka sobre la juventud

En su diario (1910-1923), Kafka hablaba de «todo se ilumina» o «se revela» como constantes de una renovación interior. Estas reflexiones sugieren que la juventud es una cuestión de actitud. El pensamiento de Kafka se alinea, curiosamente, con ideas de la filosofía estoica, que sugiere que sólo debemos preocuparnos por aquello que podemos controlar. Cuando se aplica este concepto al envejecimiento, nos encontramos ante una realidad incuestionable: no podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos mejorar nuestros hábitos de alimentación, ejercicio y descanso para retrasar los efectos visibles y cuidar la salud tanto física como mental.

Según la psicología moderna, la rutina y la saturación de estímulos son dos de los principales factores que contribuyen a la sensación de envejecimiento. Cuando dejamos de sorprendernos y de asombrarnos, perdemos parte de la vitalidad esencial. Mantener la capacidad de asombrarse, incluso con pequeños detalles, como un paisaje que cambia con la luz, es una manera de conservar la juventud interior.

La belleza como antídoto

Para Kafka, la belleza era un estímulo vital. Ver lo bello no se limita a observar «cosas bonitas», sino a reconocer lo extraordinario en lo cotidiano. El concepto de savoring, o saboreo emocional, que estudia la psicología positiva, conecta directamente con esta idea. «Consiste en generar, intensificar y prolongar de forma intencionada el disfrute asociado a situaciones positivas.

Para ello, es fundamental valorar positivamente lo cotidiano que, erróneamente, consideramos que está garantizado. Se trata de poner valor a todas esas cosas, de estar agradecidos por contar con ellas, de considerarlas regalos. El siguiente paso consiste en intensificarlo y prolongarlo de manera intencional. Es decir, buscar estas situaciones, y esta manera de vivirlas, activamente», detalla Adamia Psicología.

Franz Kafka nos ofrece una lección sobre la vida y el envejecimiento. La capacidad de ver la belleza, de sorprenderse y de mantener la imaginación viva, según su pensamiento, es la clave para preservar la juventud interior en todas las etapas de la vida.

Sus mejores frases